Schlammschlacht beim Muddy Älbler in Straßberg

5 Ob kletternd oder kriechend: Die Hindernisse beim "Muddy Älbler" sind vielfältig und verlangen den Teilnehmern einiges ab. Foto: Nölke

Der zweite "Muddy Älbler" im Straßberger Steinbruch geht am Samstag, 17. September, über die Bühne. Mit im Programm ist ein Lauf speziell für Kinder ab vier Jahren.















Straßberg - Nach dreijähriger Corona-Pause ist es wieder soweit. Der zweite "Muddy Älbler" geht im Straßberger Steinbruch über die Bühne und verspricht eine Schlammschlacht der Extraklasse, in der die mehr als 700 Teilnehmer über sich hinauswachsen.

Organisatoren des zweiten "Muddy Älbler" und des Kinderlaufes sind die beiden Skiclubs aus Truchtelfingen und Straßberg. Für die Sprösslinge ab vier Jahren ist eine 900 Meter lange Strecke mit fünf Hindernissen vom Sandhügel bis zum Matschloch vorbereitet. Beim "Kids-Lauf" gibt es keine Zeitmessung. Im Vordergrund steht nicht die sportliche Leistung, vielmehr sollen die Kinder Spaß haben.

Durch Schlammwannen und über Holzwände

Die Extremsport-Veranstaltung findet wieder im Straßberger Steinbruch von Schotter-Teufel statt. Die Erwachsenen werden sich dort durch Schlammwannen kämpfen, über Holzwände klettern und Geröllhänge hinauf rennen. Die erwachsenen Teilnehmer müssen insgesamt elf Hindernisse auf 200 Höhenmetern überwinden. Eine Runde ist rund 3,5 Kilometer lang. Wie viele Runden zu laufen sind, entscheiden die Starter bei der Anmeldung selbst. Bis zu sieben Runden können absolviert werden.

Es gibt eine Einzel- und eine Teamwertung. Neu ist dieses Mal, dass die Firmen-Teams der Sponsoren speziell gewertet werden. Die besonders erfolgreichen Läufer erhalten einen Pokal. Alle, die den Lauf beenden, bekommen eine Medaille und ein Finisher-Shirt. Eine Teilnahme bei den Erwachsenen ist ab 16 Jahren möglich. Die Läufer dürfen ihre Startgruppe und damit den Beginn ihres Laufes aussuchen. In der vergangenen Premierenausgabe waren es nicht selten, dass die Teams in einheitlichen kreativen Outfits an den Start gegangen sind.

Im Vergleich zur ersten Ausgabe erwartet die sportlichen Teilnehmer zwei oder drei neue Hindernisse.

Neu: Muddy-Älbler-Kids-Lauf

Ein Rahmenprogramm ist geplant, zudem wird für die Teilnehmer wie auch für die Zuschauer bewirtet. Die Anmeldung für den Muddy-Älbler-Kids-Lauf ist nur am Samstag, 17. September, möglich, vor Ort ab 11 Uhr. Der Lauf beginnt um 13 Uhr. Mitmachen dürfen Kinder ab dem Jahrgang 2018 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, Kinder ab dem Jahrgang 2012 ohne Begleitung. Jedes Kind erhält eine Finisher-Cap und eine Muddy-Älbler-Medaille. Eine Startgebühr wird nicht erhoben, Spenden sind willkommen. Der Erlös des Muddy-Älbler-Kinds-Lauf kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zugute.