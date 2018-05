Und so individuell die persönliche Schlafgewohnheit oder Vorlieben, so abgestimmt bietet Reinwald außerdem seinen Service beispielsweise bei orthopädischen Aspekten zur Auswahl eines Bettsystems an. "Bei Bedarf vermessen wir den Rücken, um das optimale Produkt für unsere Kunden zu finden", verweist der Bettenhaus-Betreiber auf verschiedene Lösungen für den individuellen, vor allem erholsamen Schlaf.

Ergänzt wird die Bandbreite mit passenden Kissen und Decken, weiteren Möbelstücken, Bett- und Tischwäsche sowie Accessoires.