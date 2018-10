Anzeige Schaufenster passend zu Konzerten dekoriert

Kultur und Handel vereint

Und auch die Firma Intersport Denzer kann mittlerweile in der Donau­eschinger Hagelrainstraße auf fünf erfolgreiche Jahre zurückblicken: Mit einem großen Angebot an Sportartikeln präsentieren sich Katja Denzer-Krause und ihre Mitarbeiter an diesem Sonntag den Sportbegeisterten und zeigen ihr Top-Sortiment aus den Bereichen Tennis, Fußball, Outdoor, Running, Fitness, Wintersport, Bademoden, Inline-Skating und Radbekleidung. Qualilfiziertes Fachpersonal wird von 13 bis 18 Uhr beraten und auf einer großen Ausstellungsfläche alles zeigen, was Sportlerherzen begehren.

Neben diesem verkaufsoffenen Sonntag gibt es für den Donaueschinger Gewerbeverein mit seinen Vorsitzenden Gerhard Werb und Patrick Schmoll als zweite wichtige Aktion den Automobilsalon im Frühjahr, die Kulinarische Nacht im September, die auch in diesem Jahr viele Gäste hatte, und das Herbstfest, das in einer langen Tradition in der Donaustadt gefeiert wird.

Dem kommenden Sonntag sehen sie gespannt entgegen und freuen sich auf viele Gäste, die Kultur und Handel mitein­ander verknüpfen wollen.