Anzeige Schanzenrekord soll verbessert werden

Gekürt werden am Sonntag, 24. Januar, im Skistadion an der Schwarzwaldhochstraße die Titelträger in der nordischen Kombination und im Spezialsprunglauf der Skiverbände Baden-Württemberg.

Obwohl die Teilnehmerzahlen, auch wegen der zunehmend schwierigen Schneeverhältnisse und dadurch teilweise langer Anfahrten zum Training und den Lehrgängen, in den letzten Jahren rückläufig waren, sind wieder spannende Wettbewerbe zu erwarten. dabei wollen auch einige einheimische Teilnehmer in den Kampf um die Vergabe der Titel eingreifen.

Vor allem bei den Spezialspringern stellt sich dabei die Frage, ob der gerade beim Schülercup aufgestellte Rekord auf der sanierten 60 m-Schanze von 67,5 Metern vielleicht gleich übertroffen werden kann. Um die Anlage für die Springer bei allen Verhältnissen noch sicherer zu machen, ist das Profil der Schanze vom Architekten Ulrich Klumpp so umgeplant worden, dass eine flachere Flugkurve, wie auf allen modernen Schanzen, auch am Ruhestein möglich ist. Mit einem neuen Spurfräsgerät wird die Präparierung leichter, was die freiwilligen Helfer entlasten soll. 1800 Stunden haben viele Freiwillige in das Projekt gesteckt, das zudem mit Hilfe vieler einheimischer Firmen durchgeführt werden konnte.