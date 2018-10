Anzeige Sauber: Qualität vom Profi

Zudem planen die Verantwortlichen, den Clean-Park Onstmettingen zeitnah mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten, um den nötigen Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen. Auch die Erweiterung um eine Waschstraße ist bei guter Nutzung nicht ausgeschlossen.

Das erste Hunde-Wasch-Center in Albstadt eröffnet am Samstag, 6. Oktober. Dann erleben Hunde aus der Region Albstadt zum ersten Mal den Genuss einer SB-Hundepflege. Das neue Spa-Vergnügen mit Selbstbedienung lädt Hundebesitzer im nagelneuen Cleanpark in der Industriestraße 5 herzlich ein.

Hundepflege: Das ist nichts für Sensibelchen. Rutschpartien und Gebell sind programmiert. Das neue Hunde-Wasch-Center soll die Aufgabe erleichtern. Ob Wasserschlauch im Garten, Gästedusche oder Wanne im Bad. Wenn der vierbeinige Wuffi gewaschen werden soll, sind Pfützen und Dreckspritzer nicht vermeidbar. Danach muss meist die ganze Wohnung gereinigt werden.

Hier gibt es Abhilfe, dachte sich Start-Up Darado aus Friolzheim und entwickelte ein SB Hunde-Wasch-Center. Das erste dieser Art für Albstadt wird am 6. Oktober im Cleanpark in der Industriestraße 5 in Betrieb genommen.

Was ist eigentlich ein Hunde-Wasch-Center? Dort kann der Hund über eine rutschfeste Rampe in die Wanne selbst hineinlaufen. Für die Pflege stehen Frauchen und Herrchen drei unterschiedliche Programme zur Verfügung, mit warmem Wasser beginnend, mit zwei natürlichen Pflegeshampoos – danach kommt der leise Haartrockner zum Einsatz. Alles ist in Griffnähe vorhanden, die Hunde-Spa ist einfach zu bedienen, und vor allem die rückenfreundliche Haltung werden viele Hundebesitzer zu schätzen wissen. Das Hunde-Wasch-Center bietet dank der extra großen Wanne einen hohen Komfort und ist für alle Hunderassen geeignet.

Die ersten Besucher dürfen am 6. Oktober von 9 bis 18 Uhr ihren Hund im SB-Hunde-Wasch-Center waschen. Der Preis variiert mit der Größe des Tieres. Mitbringen sollten Hundebesitzer ein trockenes Handtuch und einige Leckerlie – für warmes Wasser, einen warmen Fön und natürliches Hundeshampoo ist gesorgt.

Inhaberin des neuen Cleanparks ist die Onstmettinger Bank. Deren Vorstände Dieter Boss und Armin Schmid betonen: "Das SB Hunde-Wasch-Center ist eine klasse Idee – die konnten wir unseren Kunden in Albstadt nicht vorenthalten."