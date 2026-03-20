Anzeige: Saisonstart Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach eröffnet die Saison 2026 am Sonntag, 26. März, unter dem Jahresthema „Begegnungen“.

Unter dem Jahresthema „Begegnungen“ öffnet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach am Sonntag, 22. März, seine Tore für die neue Saison. Mit einem vielseitigen Programm aus Veranstaltungshöhepunkten, Mitmach- und Ferienangeboten für Familien sowie Vorträgen und Sonderführungen an jedem Sonntag lädt der Vogtsbauernhof auch in diesem Jahr zum gemeinsamen Erleben ein und unterstreicht damit bewusst seine Rolle als Ort der Begegnung.

Begegnungen: Zu den traditionellen Festen und Zusammenkünften – wie dem Traktorentreffen, dem Trachtentag oder dem Familienfest – begrüßt das Museum seine Gäste erneut zu einem lebendigen Miteinander. Ergänzt wird das Programm durch facettenreiche Themen- und Aktionstage, bei denen stets mindestens zwei Elemente aufeinandertreffen: Wald und Wein, Tradition und Moderne, Jung und Alt, Badener und Schwaben.

So widmen sich die Thementage „Wein“ und „Wald“ der Weinbauregion Ortenau und der heimischen Waldwirtschaft. Beim „Rendezvous der Maler“ treffen traditionelle Malerei und moderne Kunst aufeinander, beim Literaturtag „Der Schwarzwald, wie er im Buche steht“ begegnen sich alemannische Dichtkunst und schwäbische Poesie, und beim Thementag „Religionen im Dialog“ kommen Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen miteinander ins Gespräch. Dieses Prinzip prägt die gesamte Saison.

Die Besucher des Freilichtmuseums erwarten am 26. April Infos und Aktionen rund um die Themen Wollgewinnung und –verarbeitung. Unter anderem wird die traditionelle Schafschur vorgeführt. Foto: Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Hans-Jörg Haas

Schäferaktionstag: Zum Schäferaktionstag mit abwechslungsreichem Programm für die ganze Familie lädt das Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach am Sonntag, den 26. April, ein. Unter dem Motto „Begegnungen: Von Menschen und Schafen“ dreht sich von 11 bis 17 Uhr alles um Schafhaltung, Wollgewinnung und –verarbeitung. Neben der Schafschur mit Hand- und Elektroschere erwarten die Besucher vielfältige Handwerksvorführungen passend zum Tagesthema.

Im Rahmen der Heuboden-Akademie an diesem Tag wird um 11 Uhr der Wildberger Schäferlauf vorgestellt. Ein Filmbeitrag gibt Einblick in eines der größten historischen Feste in Südwestdeutschland und beleuchtet die traditionsreiche Schäferkultur.

Im Rahmen der Offenen Werkstatt für Familien können die Kinder von 11 bis 16 Uhr ihr eigenes kleines Schaf aus Wolle wickeln.

Dauerausstellung: Ein besonderer Höhepunkt der Saison ist die neue Dauerausstellung „WWW – Welt zwischen Wald und Wein“, die ab dem 29. März im historischen Rebhof aus Durbach zu sehen ist. Das 2023 eröffnete Gebäude ist heute als Ortenauhaus Teil des Museums. Die Ausstellung beleuchtet die historische Landschaft am rechten Oberrhein, dem heutigen Ortenaukreis, und zeigt deren Besonderheiten und Entwicklungen.

Anschaulich werden die vielfältigen Beziehungen zwischen Schwarzwald und Vorbergzone dargestellt: Waldwirtschaft, Obst- und Weinbau prägten über Jahrhunderte Landschaft, Identität und Lebensart der Menschen. Im Zentrum der Präsentation steht die multimediale Installation „Forum Ortenau“ – ein interaktives Landschaftsmodell, das kulturgeschichtliche Zusammenhänge lebendig vermittelt und die Region eindrucksvoll erfahrbar macht.

So geht’s los: Zum Auftakt am 22. März bietet das Museumsteam um 11 Uhr, 12.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr geführte Rundgänge über das Gelände an. In der Offenen Werkstatt für Familien können Kinder zwischen 11 und 16 Uhr handgefertigte „Schwarzwälder Schatullen“ aus Holz.

Eine Woche später, am Sonntag, 29. März, rückt ein besonderer Höhepunkt der Saison in den Fokus: Im historischen Rebhof aus Durbach, dem sogenannten Ortenauhaus, wird die neue Dauerausstellung „WWW – Welt zwischen Wald und Wein“ eröffnet.

Während der Osterferien vom 29. bis 12. April warten im Schwarzwälder Freilichtmuseum täglich Mitmachaktionen auf Familien mit Kindern. Foto: Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Hans-Jörg Haas

Osterferienprogramm: Während der Osterferien in Baden-Württemberg lädt das Freilichtmuseum vom 29. März bis 12. April täglich von 11 bis 16 Uhr zu einem abwechslungsreichen Mitmachprogramm für Kinder und Familien ein. Das Angebot verbindet altes Handwerk, österliche Bräuche und frühlingshafte Themen.

Auf dem Programm stehen unter anderem das Schleifen von Hasen aus Speckstein, das Filzen von Seife sowie der Bau von Karfreitagsrätschen nach historischem Vorbild. Darüber hinaus entstehen Mini-Schubkarren aus Holz, Frühlings-Mobiles, Samenkugeln für blühende Landschaften oder kleine Stoffhennen für Haus und Hof. Lesungen mit anschließenden Malaktionen ergänzen das Ferienangebot.

Ein besonderer Anziehungspunkt und sehr beliebt bei den jungen Gästen ist die Kükenstation im Falkenhof. Dort lässt sich anschaulich der Weg vom Ei zum Küken und schließlich zum Huhn verfolgen.

Ostersonntag und -montag: Die Symbole und Bräuche des höchsten christlichen Festes stehen am Osterwochenende im Mittelpunkt des Programms. Am Ostersonntag und Ostermontag, 5. und 6. April, erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot aus Mitmachaktionen, Führungen und Handwerksvorführungen.

Im Rahmen des Osterferienprogramms können zwischen 11 und 16 Uhr wahlweise Holzkisten in Hasenform oder kunstvoll bemalte Holzeier gestaltet werden. Darüber hinaus kann an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr erlebt werden, wie sorbische Ostereier bemalt werden. Auch Fahrten mit der Pferdekutsche über das Museumsgelände werden am Sonntag und Montag angeboten.

Jeweils um 11 Uhr laden thematische Osterspaziergänge dazu ein, die christlichen Zeichen in den historischen Schwarzwaldhöfen näher kennenzulernen. Am Ostersonntag führt ein Museumsmitarbeiter durch das Programm, am Ostermontag begleiten Museumspfarrer Hans-Michael Uhl und Diakonin Susanne Bühler den Rundgang.