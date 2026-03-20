Anzeige: Saisonstart Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach eröffnet die Saison 2026 am Sonntag, 26. März, unter dem Jahresthema „Begegnungen“.
Unter dem Jahresthema „Begegnungen“ öffnet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach am Sonntag, 22. März, seine Tore für die neue Saison. Mit einem vielseitigen Programm aus Veranstaltungshöhepunkten, Mitmach- und Ferienangeboten für Familien sowie Vorträgen und Sonderführungen an jedem Sonntag lädt der Vogtsbauernhof auch in diesem Jahr zum gemeinsamen Erleben ein und unterstreicht damit bewusst seine Rolle als Ort der Begegnung.