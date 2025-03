Anzeige: Saisoneröffnung und 50 Jahre Europa-Park

2025 feiert Deutschlands größter Freizeitpark nicht nur sein 50-jähriges Bestehen, sondern auch ein halbes Jahrhundert gemeinsame Erinnerungen und Emotionen. Mit besonderen Aktionen und Events sowie einer neuen Familienattraktion und einem weltweit erscheinenden Kinofilm zelebriert die Inhaberfamilie Mack die Unternehmensgeschichte das ganze Jahr über.

Der neue interaktive 3D-Darkride „GRAND PRIX EDventure“ bietet rasanten Spielspaß auf einem neuen Level: Gäste begleiten Ed und Edda, die Stars des Europa-Park, auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch Europa und werden im innovativen Gameplay Theater Mitglieder ihrer Racing Crew.

Lesen Sie auch

Modernste Multimedia-Integration und liebevolle thematische Gestaltung sorgen dafür, dass sich die komplette Familie mitten in der Welt des Animations-Abenteuers „GRAND PRIX OF EUROPE“ wiederfindet.

Pünktlich zum Jubiläum erobern die beliebten Maskottchen Ed und Edda darin ab 24. Juli die Kinoleinwand. MACK Magic erzählt in Kooperation mit Warner Bros. Film Productions Germany die spannende Geschichte eines Rennens quer durch Europa und begeistert mit Humor, Action und allen liebgewonnenen Charakteren aus dem Europa-Park.

Europäischer Gedanke steht im Fokus

Unter dem Claim „Europa.Gemeinsam.Erleben.“ wird in Deutschlands größtem Freizeitpark der europäische Gedanke in den Fokus gerückt. Die Gäste dürfen sich auf eine unvergessliche Reise durch Europa freuen, bei der sie über den Sommer verteilt zahlreiche Themenfeste mit Kultur und Kulinarik verschiedener europäischer Länder erwarten.

Neben einer neuen Parade mit beeindruckenden Wagen und Tänzern in farbenfrohen Kostümen bietet das Jubiläumsjahr spektakuläre neue Darbietungen mit den Künstlern des Europa-Park. Beispielsweise erweckt „Big Moments – The Celebration Show“ im Europa-Park Teatro auf einzigartige Art und Weise die Parkgeschichte zum Leben. Von unvergesslichen Attraktionen, über spektakuläre Shows bis hin zu ikonischen Hotels – die Inszenierung entführt die Gäste auf eine Reise durch ein halbes Jahrhundert voller magischer Momente.

Voltron Nevera powered by Rimac“ ist das neueste Achterbahn-Highlight. Foto: Europa-Park

Die Pferde-Stuntshow „Die Legende des Zorro“ in der Spanischen Arena garantiert ein spannendes Abenteuer: Atemberaubende Reitkunst, spektakuläre Voltigier-Artistik und packende Degenkämpfe lassen die Legende des maskierten Helden lebendig werden.

Die neue Eisshow entführt die Zuschauer nach London zum „Grand Prix of Europe“. Inmitten funkelnder Kostüme und beeindruckender akrobatischer Eleganz sind die Gäste live dabei, wenn Ed mit dem geheimnisvollen Nachtkrabb um den Sieg ringt.

Ausstellung zu 50 Jahren Europa-Park

In der Silver Star-Halle lassen sich in der Ausstellung zu 50 Jahren Europa-Park interaktiv spannende Einblicke in die Historie und Meilensteine aus fünf Jahrzehnten Parkgeschichte entdecken. Zudem gibt es einen Vorgeschmack auf den neuen Themenbereich Monaco, der dort 2026 eröffnet wird. Unter anderem warten die glamouröse Atmosphäre des Fürstentums und spannende Einblicke in den bekannten Grand-Prix mit seltenen, wertvollen Autos aus der Formel-E und der fürstlichen Sammlung der Familie Grimaldi.

Fans konnten beim „Art Contest“ ihre Highlights und Erlebnisse aus 50 Jahren Europa-Park kreativ aufarbeiten. Die besten Einreichungen werden beim „ART BOULEVARD 2025“ vom 6. Juni bis 12. Oktober im „blue fire Dome“ im Europa-Park ausgestellt.

Am 12. Juli, dem Geburtstag von Deutschlands größtem Freizeitpark, und am 23. August, an dem der 10. Geburtstag des Europa-Park JUNIOR CLUB gefeiert wird, dürfen sich die Besucher auf Show- und Fahrspaß bis Mitternacht freuen. Passend zum Motto „Feiern unter Sternen“ hat der renommierte Künstler Ottmar Hörl eine große Installation im Historischen Schlosspark Balthasar geschaffen. Der „Garten der Sterne“ mit 100 goldenen Sternen begeistert die Besucher und regt zum Diskutieren an.

Europa-Park Zeppelin zieht wieder seine Kreise

Anlässlich des Jubiläums zieht auch der Europa-Park Zeppelin wieder seine Kreise. Bis Mitte November wird er über der Bodensee-Region, dem Allgäu und dem Voralpenland zu sehen sein und sowohl Einheimischen als auch Touristen Lust auf einen Besuch in Deutschlands größtem Freizeitpark machen. Auch über dem Europa-Park selbst wird das Luftschiff vom 11. bis 14. Juli schweben – ein besonderes Erlebnis für die Region.

Über einen Kilometer lang, 40 Meter hoch, 100 km/h schnell: Die WODAN Holzachterbahn gibt Adrenalin-Junkies den richtigen Kick. Foto: Europa-Park

In den europäischen Themenbereichen sind jede Menge Action und Adrenalin angesagt. Im Themenbereich Kroatien erleben die Gäste mit dem Multi Launch Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“ ein weltweit ausgezeichnetes Achterbahn-Highlight. Für spritzigen Fahrspaß und eine kleine Abkühlung sorgen an heißen Tagen Wasserachterbahnen wie „Poseidon“ und „Atlantica SuperSplash“. Über 100 weitere Attraktionen warten auf Jung und Alt.

Die „Coca-Cola Sportsbar“ in der „Arena of Football“ erstrahlt in neuem Gewand. Gäste können gemütlich bei frischen Bowls und knusprigen Paninis Live-Sportübertragungen genießen. Das Restaurant „Don Quichotte“ bietet ab sofort Tex-Mex-Küche in einzigartigem Ambiente. Im neugestalteten Shop in der Deutschen Allee warten einzigartige Andenken für kleine und große Besucher.

Für alle, die nach einem erlebnisreichen Tag ein Stück Europa-Park Geschichte mit nach Hause nehmen möchten, gibt es eine exklusive 50-Jahre-Jubiläums-Kollektion, u.a. das offizielle Sammelalbum oder die 50-Jahre Europa-Park Chronik.

Seit 2018 begeistern Madame Freudenreich und ihre Dinos die Besucher des Europa-Park in der Familienattraktion „Madame Freudenreich Curiosités“ und als Bilderbuchreihe. Die Serie „DINO MATES – Ferien bei Madame Freudenreich“ bringt die elsässische Oma ab Herbst 2025 exklusiv bei KiKA erstmals auf den TV-Bildschirm.

Rulantica: eines der schönsten Badeerlebnisse Europas

Wer sich selbst in die Fluten stürzen möchte, findet in der ganzjährig geöffneten Wasserwelt Rulantica neben zahlreichen Rutschen unter anderem auch ein großes Wellenbecken und den Wild River „Vildstrøm“. In „Tønnevirvel“, einer Rundfahrtattraktion aus dem Hause MACK Rides, liefern sich die Gäste eine Wasserschlacht in Gondeln. Für noch mehr Action sorgt „Vikingløp“, die größte Speed-Rutsche Europas. In acht Röhren eifern die Gäste auf insgesamt mehr als 1500 Metern Länge auf Matten um die Wette. Ab Frühsommer können Besucher der Wasserwelt in den neuen „Svømmepøl“ eintauchen und ihre Bahnen ziehen. Der große beheizte Pool im Außenbereich bietet neben der Swim-up Bar „Svømme-Bar“ nordische Besonderheiten wie Geysire und eine Grotte mit Sprudelliegen.

Die Wasserwelt Rulantica bietet ganzjährig Indoor als auch Outdoor eines der schönsten Badeerlebnisse Europas. Foto: Europa-Park

Besonders die kleinen Gäste können sich am Snorri Strand nach Herzenslust austoben und erfrischen, während die Eltern nur wenige Meter weiter an Snorri’s Düne relaxen. Im Bereich „Svalgurok“ warten zehn unterschiedliche Rutschen, eine Abkühlung unter dem riesigen Wassereimer oder unendlicher Spaß mit über 100 verschiedenen Spielmöglichkeiten.

Jubiläums-Feste in den einzelnen Themenbereichen

Von März bis Oktober finden zum 50. Geburtstag in den Themenbereichen an ausgewählten Wochenenden verschiedene Feste statt, bei denen Besucher landestypische Traditionen und unterschiedliche Kulturen näher kennenlernen können. Zahlreiche Heißluftballone tauchen den Himmel über dem Europa-Park vom 1. bis zum 3. Mai in ein Meer aus bunten Farben.

Bei den Sommernachtspartys am 12. Juli und 23. August erwarten die Gäste großartige Live-Acts und faszinierende Shows in Deutschlands größtem Freizeitpark. Fast alle Attraktionen haben an diesen Tagen bis Mitternacht geöffnet und garantieren den Besuchern bis zu 15 Stunden Fahrspaß. Beim „hansgrohe Kinderfest“ am 29. Juli laden lustige und erfrischende Spiele rund um den Wasserspielplatz „Lítill Island – hansgrohe Kinderwasserwelt“ ein. Auch Rulantica hat am 8., 9., 15. und 16. August bis 24 Uhr geöffnet, sodass die Gäste die Attraktionen der Wasserwelt noch länger genießen können. In direkter Nähe zur Wasserwelt Rulantica begrüßt TV-Moderator Stefan Mross ab 15. Juni auch in diesem Jahr schlagerbegeisterte Zuschauer zur beliebten Live-Sendung „Immer wieder sonntags“.

Neue Erlebnisse im „Restaurant der Zukunft“

Eine aufregende Reise für die Sinne erleben die Gäste der kulinarischen Weltneuheit Eatrenalin. Das Fine Dining Restaurant begeistert mit seinem Zusammenspiel aus hochwertiger Spitzenküche unter der Leitung von Sternekoch Alexander Mayer und visuellen, akustischen sowie haptischen Erfahrungen. Das Herzstück von Eatrenalin ist der „Floating Chair“, ein innovatives Fahrsystem von MACK Rides, das den Gast durch die unterschiedlichen Genusswelten schweben lässt.

Willkommen auf Mykonos! Die Besucher schlendern durch das malerische Dorf und erleben das mediterrane Lebensgefühl der griechischen Inseln. Die Wasserachterbahn Poseidon ist ein Vergnügen der besonderen Art. Foto: Europa-Park

Fans von Virtual Reality erleben bei den YULLBE PRO und YULLBE GO Experiences interaktive Abenteuer. Neu sind YULLBE GO Erlebnisse mit DJ BoBo und rund um GRAND PRIX OF EUROPE. Auch im Europa-Park können die Gäste YULLBE erleben: Im blue fire Dome im isländischen Themenbereich stehen dafür zahlreiche YULLBE GO Experiences zur Verfügung.

In der TALENT ACADEMY werden Träume wahr: In den acht modernen Studios bieten internationale, zertifizierte Coaches wöchentlich mehr als hundert Kurse an. Zur Auswahl stehen Dance, Acrobatics, Music, Art sowie Mindset.

Himmlische Nächte in den Europa-Park Hotels

Wenn die Füße von den Entdeckungstouren des Tages müde sind, bieten die sechs Europa-Park Hotels sowie die Silver Lake City die ideale Erholung. Ganz gleich, ob man sich an einsame Fjorde im hohen Norden wünscht oder von mediterranen Nächten träumt, die parkeigenen 4-Sterne (Superior) Erlebnishotels verzaubern die Gäste mit ihrer liebevollen Thematisierung und einem ausgezeichneten kulinarischen Angebot. Fünf Poolbereiche und zwei Kinder-Wasserspielplätze laden zum Erfrischen ein. Großzügige Wellness- und Spa-Bereiche runden den Aufenthalt perfekt ab.

Das bisherige Camp Resort wird Stück für Stück zur Silver Lake City ausgebaut. In der Westernstadt stehen schon in diesem Jahr neue Western Houses und Komfort-Stellplätze zur Verfügung. Ein Highlight ist das große Buffet-Restaurant „Diner Station“, das wie ein alter Westernbahnhof gestaltet ist – samt originalgetreuem Zug. Zusätzlich zieht eine Brauerei in die Silver Lake City ein, die künftig ein eigenes Europa-Park Bier anbietet - zu genießen in der „Wild Horse Bar“ nebenan. Modernste Technik wird durch die Integration von YULLBE GO erlebbar, zudem wartet ein Erlebnis-Spielplatz sowie ein Minigolfplatz auf die Gäste.