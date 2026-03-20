Mit dem türkischen Restaurant „Safran by Sade“ im H.A.U.-Center lässt Derya Batagan einen langjährigen Traum ihrer Familie wahr werden.
Clemens Maurer ist glücklich darüber, dass das H.A.U.-Center in Schramberg, Gewerbepark 8, wieder ein Restaurant hat. Er leitet gemeinsam mit seinem Bruder Tobias Maurer die Maurer-Gruppe mit Sitz in Sulgen und ist Eigentümer des Gebäudes. Lea Schuhmacher von SpittelBau, die sich um die Gebäudeverwaltung kümmert, fand mit Familie Batagan für die Gastronomie-Räume im Erdgeschoss des Centers Betreiber, die sich mit Herzblut in den Betrieb des neuen Restaurants „Safran by Sade“ stürzen. Am Samstag, 21. März, öffnet das Restaurant, das seine Gästen mit türkischer und mediterraner Küche verwöhnt, seine Türen.