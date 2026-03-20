Clemens Maurer ist glücklich darüber, dass das H.A.U.-Center in Schramberg, Gewerbepark 8, wieder ein Restaurant hat. Er leitet gemeinsam mit seinem Bruder Tobias Maurer die Maurer-Gruppe mit Sitz in Sulgen und ist Eigentümer des Gebäudes. Lea Schuhmacher von SpittelBau, die sich um die Gebäudeverwaltung kümmert, fand mit Familie Batagan für die Gastronomie-Räume im Erdgeschoss des Centers Betreiber, die sich mit Herzblut in den Betrieb des neuen Restaurants „Safran by Sade“ stürzen. Am Samstag, 21. März, öffnet das Restaurant, das seine Gästen mit türkischer und mediterraner Küche verwöhnt, seine Türen.

Auch in Mittagstisch Eine Besonderheit ist, dass das „Safran“ nicht nur abends zu klassischen Restaurantzeiten geöffnet sein wird, sondern zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr auch einen Mittagstisch anbietet. „Es wird mittags zwei bis drei Gerichte zur Auswahl geben. Den Plan für die ganze Woche werden wir über unseren Instagram-Kanal posten“, verrät Betreiberin Derya Batagan. Das Essen wird auch mittags komplett frisch zubereitet (das heißt ohne vorher schon vorbereitete und eingefrorene Zutaten), und wer es in seiner Mittagspause besonders eilig hat, kann sein Essen auch abholen und mitnehmen.

Restaurant für Mittagstisch wird sehnlichst erwartet

„Wir haben hier im Bereich H.A.U. viele Firmen. Die Leute warten schon darauf, mittags wieder essen gehen zu können“, ist Clemens Maurer überzeugt. Der Betreiber der Pizzeria „St. Angelo“, die vorher in den Räumen zuhause war, hatte den Betrieb aus Altersgründen eingestellt. Patrik Schuhmacher, Geschäftsführer von SpittelBau aus Schramberg, freut sich zudem darüber, dass es mit dem „Safran by Sade“ auch wieder ein Restaurant für Geschäftsessen geben wird; inklusive bequemer Parkmöglichkeiten.

Abends ab 17 Uhr geöffnet

Abends – das „Safran by Sade“ wird ab 17 Uhr wieder öffnen – werden Speisen à la carte angeboten. Meister der Küche ist Chefkoch Emrah Inalkac, der von Koch Selahattin Koca unterstützt wird. Die beiden kochen teils nach Familienrezepten von Saliha Batagan, der Mutter der Betreiberin Derya Batagan.

Wie es zum neuen Restaurant kam

Auf die leer stehenden Gastronomieräume im H.A.U.-Center war Vater Miktat Batagan aufmerksam geworden. Den Wunsch nach einem eigenen Restaurant hatte es in der Familie schon länger gegeben. Und da Miktat Batagan beim Essengehen in der Region auch die türkische Küche vermisst, griff die Familie zu, um genau das in Schramberg für alle Menschen anbieten zu können. „Wir möchten unseren Gästen anbieten, was auch wir gerne essen“, so der Familienvater.

Foto: Eric Zerm

Es schmeckt nach Urlaub

So wird es nun – ab dem 21. März – in Schramberg ein Restaurant geben, dessen Speisen nach Urlaub, Sonne und Mittelmeer schmecken. Dazu serviert das „Safran by Sade“ zudem Weine aus Anbaugebieten in der Türkei.

Was modernisiert wurde

Modernisieren ließ Clemens Maurer die Küche des Gastronomiebetriebs. Der Gastraum blieb unverändert, wird von Familie Batagan aber neu gestaltet; unter anderem durch ein riesiges Bild mit einem Panorama auf Istanbul, auf die Region Kappadokien und auf den Berg Erciyes.

Bedeutung des Namens

Der Name „Safran by Sade“ spiegelt übrigens den familiären Hintergrund des Restaurants wider. „Sade“ ist zusammengesetzt aus den Vornamen von Mutter und Tochter; SAliha und DErya.