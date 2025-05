1 Das Sängerfest des MGV Sulz und des PrimaVistaChors kommt mit einem neuen Konzept daher. Foto: MGV Sulz Der Männergesangverein Sulz und der PrimaVistaChor feiern am Donnerstag, 29., sowie Samstag, 31. Mai, ihr beliebtes Sängerfest. Auf die Gäste wartet ein neues Konzept.







Link kopiert



Das traditionelle Sängerfest des MGV Sulz und des PrimaVistaChors erstreckt sich auch in diesem Jahr gleich auf zwei Tage: Am Donnerstag, 29. Mai, und am Samstag, 31. Mai, dürfen sich die Besucher im und ums Sulzer Sängerheim in der Reckenmattenstraße auf beste musikalische Unterhaltung freuen.