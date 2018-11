Anzeige Sachverstand ist daswichtigste Kapital

Weitere Bestandteile des Campus sind das Dekra-Congress Center sowie das Dekra-Con­gresshotel Wart. Auch für das Hotel, in dem vorrangig Teilnehmer der internen Bildungsveranstaltungen untergebracht sind, wird zurzeit ein Neubau realisiert. Im Oktober wurde der Grundstein gelegt, die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Halle kostet 2,5 Millionen

"Dekra ist mit insgesamt 26 Millionen Fahrzeugprüfungen pro Jahr die weltweite Nummer 1 in diesem Bereich. Für uns als Sachverständigenorganisation gibt es kein wichtigeres Kapital als den Sachverstand unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Dekra-Vorstandsmitglied Cle-mens Klinke. "Deshalb setzen wir bei unseren Investitionen regelmäßig und ganz bewusst Schwerpunkte im Bereich der Aus- und Weiterbildung." Allein für den Neubau der Prüfhalle lag die Investitionssumme bei rund 2,5 Millionen Euro. "Vor mehr als 30 Jahren habe ich selbst hier in Wart die Grundausbildung absolviert. Es war mir persönlich ein wichtiges Anliegen, hier die besten Voraussetzungen für die Ausbildung unseres Nachwuchses zu schaffen", so Klinke.

Am Bildungscampus Altensteig/Wart werden pro Jahr rund 24 000 Teilnehmertage in der internen Aus- und Weiterbildung abgeleistet. Er ist damit neben Kreischa in Sachsen der wichtigste Bildungsstandort bei Dekra. Mehr als 100 angehende Prüfingenieure durchlaufen pro Jahr die achtmonatige Grundausbildung in Wart.