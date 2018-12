Anzeige "s’Café" ist beliebter Treffpunkt

Die alte Villa im Mühleweg 2 wurde einst als Schulhaus für die Kinder des früheren Rötenberger Ortsteils Bach-Altenberg gebaut. Während der Kriegszeit und danach wurde das Gebäude als Suppenküche benutzt. Als weiterer Wohnraum benötigt wurde, wurde das Haus umgebaut.

In den 1970er-Jahren betrieb die Familie Meng dort ein Café und eine Pension, in deren Fußstapfen Sabine Grumbach und Karl-Heinz Bus traten und sich somit der Kreis schloss. Darüber sind vor allem die Rötenberger froh, weil in ihrem Ort schon einige Gasthäuser in den vergangenen Jahren dicht machten.

Nach der Schließung des Café Meng stand das imposante Gebäude einige Jahre zum Verkauf, ehe es die jetzigen Eigentümer entdeckten und nicht mehr davon loskamen. Da sie zu dieser Zeit noch andere gastronomische Verpflichtungen in Kniebis hatten, zog sich die Renovierung bis zur Eröffnung einige Jahre hin.