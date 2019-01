Anzeige Rundum-Service in allen Bereichen des Reisens

Mit Markus Finke ist seit 2009 die zweite Generation der Familie Finke in der Geschäftsleitung. Damit hat sich Bühler im Laufe der vergangenen 50 Jahre zur größten privat geführten Reisebürokette in Süddeutschland entwickelt. An diesem Erfolg haben mehr als 200 hervorragend ausgebildete Mitarbeiter maßgeblichen Anteil.

Seit jeher spielen Personalentwicklung und Qualitätssicherung im Reisebüro Bühler eine herausragende Rolle. Nur gute und auf aktuellem Stand ausgebildete Mitarbeiter sind die Gewähr für eine kompetente und qualitativ hochwertige Beratung. Bühler bietet seinen Kunden einen Rundum-Service in allen Bereichen des Reisens: Baustein-, Pauschal- sowie Last Minute-Urlaub, alle Fluggesellschaften weltweit, Bahn, Fähren, Kreuzfahrten, Mietwagen, Ferienwohnungen, Hotels, Rund- und Erlebnisreisen, Eintrittskarten für Kultur- und Sport-Events sowie individuell ausgearbeitete Angebote für Geschäftskunden.

Individualität wird groß geschrieben