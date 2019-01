Anzeige Runder Geburtstag wird kräftig gefeiert

Ihren 50. Geburtstag feiert die Hagen-Henker-Zunft Beffendorf am kommenden Wochenende vom Freitag bis Sonntag. Und was liegt da näher, als es mit dem 20. Ringtreffen der Freien Narrenvereinigung Waldgau, der man seit 1981 als Gründungsmitglied angehört, zu verbinden.

Die Geschichte der Beffendorfer Fasnet geht allerdings viel weiter zurück. Bereits 1935 gab es einen Elferrat um den Präsidenten Wendelin Haaga. Der Versuch eine Narrenzunft zu gründen scheiterte allerdings am Zweiten Weltkrieg während dessen Dauer man verständlicherweise keine Gedanken mehr an die Fasnet verschwenden konnte.

Nach dem Krieg wurde ein weiterer Versuch gestartet, aber auch diese Aktivitäten schliefen bald wieder ein. Erst 1969 ergriff Albert Haaga die Initiative und am 11.11.1969 wurde zum ersten Mal mit dem Abstauben in der "Traube" die Fasnet eröffnet. 1971 schließlich startete man mit einem Fackelumzug, dessen Erfolgsgeschichte bis heute anhält, in die Fasnetssaison. 1987 lud der damalige Ministerpräsident Lothar Späth den Waldgauring sogar zum närrischen Staatsempfang ein –­ da waren selbstverständlich auch die Hagen-Henker dabei.