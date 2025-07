Anzeige: Runde zwei für das Lichterfest

Am Samstag, 2. August, wird der Kurpark in Bad Liebenzell wieder zur bunten Outdoor-Partylocation.

Es ist zurück: Nach einem Jahr der Zwangspause ist das August-Lichterfest wieder am Start und brennt darauf, seinen Besuchern einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Um diese Rückkehr gebührend zu feiern, bringen Organisatoren die SWR1 Party nach Bad Liebenzell. Die Gäste erwartet wieder zahlreiche Highlights auf und abseits der Bühne, die einzig durch das atemberaubende Musikfeuerwerk mit Lasershow überstrahlt werden können.

Die SWR1 Party ist eine zwanglose Angelegenheit ohne Kleiderordnung, Tanzvorschriften und Altersgrenze. Willkommen sind alle, die tanzen, feiern und Spaß haben wollen. Ab 16 Uhr heizt SWR1 DJ Corvin Tondera-Klein mit den größten Hits aller Zeiten die Stimmung auf - eben so, wie die SWR1 Hörer es aus ihrem Radio kennen und lieben. Und mit Rock und Pop aus fünf Jahrzehnten ist garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Live-Musik

Seit ihrer Gründung zählt die Band Madison Bow zu den angesagtesten und etabliertesten Coverbands im süddeutschen Raum. Mit über drei Jahrzehnten Bühnenerfahrung begeistert die sechsköpfige Formation längst nicht mehr nur regional: Die Band hat sich einen festen Platz in der deutschsprachigen Rock-, Pop- und Party-Szene erspielt – und das mit einem Programm, das keine musikalischen Wünsche offenlässt. Ob Rock- und Pop-Klassiker, aktuelle Chart-Hits, Deutschrock, Neue Deutsche Welle, Party-Hymnen oder Heavy – Madison Bow liefert einen energiegeladenen Mix, der jedes Event zur Feier macht.

Das Kinderprogramm

Natürlich gibt es auch für die jüngsten Gäste wieder ein buntes Programm für Spiel und Spaß. Ob sie sich nun auf der XXL Hüpfburg so richtig austoben, kreativ werden oder sich mit Glitzer-Tattoos und Kinderschminken eine, zumindest temporär, bleibende Erinnerung an das Lichterfest schaffen möchten – das Kids-Programm verspricht eine ordentliche Portion Action.

Bus-Shuttle

Von zahlreichen Fans gefeiert und mittlerweile fester Bestandteil der Lichterfeste, ist der Bus-Shuttle, der die einheimischen und auswärtigen Besucher kostenfrei aus allen Stadtteilen und Parkgebieten an den Talwiesen sowie dem Mineralbrunnen Bad Liebenzell in den Stadtkern und auch wieder zurückfährt.

Gäste von außerhalb können die Zeit für die übliche Parkplatzsuche also entspannt für einen ersten Spaziergang durch die Stände nutzen, ortsansässige Gäste können das Getränkeangebot beim Lichterfest nach Herzenslust genießen, ohne einen Gedanken an den Heimweg verlieren zu müssen.

Eintrittspreise

Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro für Erwachsene. Kinder zwischen sechs und 15 Jahren, Kurkarteninhaber sowie Schüler, Studenten, Senioren ab 65, Besucher mit Schwerbehinderung sowie Erwachsene bei Anreise mit ÖPNV erhalten, mit entsprechendem Nachweis, einen ermäßigten Preis von 11 Euro.

Das Familienticket für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder bis einschließlich 15 Jahren gibt es für 30 Euro. Kinder unter sechs Jahren und Begleitpersonen von Gästen mit Schwerbehinderung genießen das Lichterfest kostenfrei.

Kartenvorverkauf

Tickets für Erwachsene gibt es ab sofort für 13 Euro im Vorverkauf in der Trinkhalle Bad Liebenzell und in der Oleander-Schäferwagenbar im Kurpark sowie zum regulären Preis am Veranstaltungstag vor Ort. Gäste mit Veranstaltungsband aus dem Vorverkauf kommen in der „Fast Lane“ ohne langes Anstehen auf das Lichterfest-Gelände. Die ermäßigten Karten und Familientickets sind ausschließlich am Veranstaltungstag vor Ort an den Kassen erhältlich.

Das Lichterfest wird bei jedem Wetter stattfinden. Im Zeitraum des Feuerwerks von etwa 22.15 bis 22.45 Uhr, ist die kurzzeitige Vollsperrung der B463 -Anlagenstraße auf Höhe des Kurparks erforderlich.

Details zum Lichterfest sind unter www.bad-liebenzell.de erhältlich.