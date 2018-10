Anzeige Rund ums Fahrzeug: Leiz macht mobil

Mit in der Angebotspalette ist ein Reifen- und Bremsenservice. Des Weiteren kümmert sich der 1a Fahrzeugservice Leiz um Landmaschinen. Klar, dass Armin Leiz zudem einen Service und das Restaurieren von Oldtimern anbietet. Für den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen ist sein Mitarbeiter Michael Schneider aus Ratshausen zuständig, der bereits früher im Autohaus Merz gearbeitet hat.

Zur Eröffnung des 1a Fahrzeugservice Leiz am kommenden Montag, 8. Oktober, in der Kriegäckerstraße 26 in Meßstetten-Tieringen werden die Besucher dann mit einem Gläschen Sekt empfangen. Für das Frühjahr ist schließlich ein Tag der offenen Tür geplant: Für Kunden und solche, die es werden wollen.