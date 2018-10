Anzeige Rückblick auf neun Jahrzehnte Geschichte

1928 wurde die Musikkapelle Waldstetten gegründet, 1934 die Musikkapelle Weilheim, die zum ersten Mal zum Tagwachtspielen am 1. Mai antrat. Aus beiden Vereinen entstand 1949 der Musikverein Weilstetten. Die Aktiven erhielten erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg 1952 eine einheitliche Uniform aus weißer Jacke und blauer Mütze. Die Weilstetter gaben 1957 ihr erstes Frühjahrskonzert im Adlersaal. 1958 formierte sich die erste Jugendkapelle unter Leitung von Kurt Haigis. 1959 bezog der Verein sein Probelokal im Rathaus. Vorher probte er in den Gasthöfen Mohren und Rose. 1979 feierte der Musikverein sein 50-jähriges Bestehen, und 1981 begann die Zeit der Theateraufführungen. Den Ehrenpreis "für besondere Verdienste um Volk und Vaterland" erhielt der Musikverein Weilstetten 1984 und gab 1994 sein erstes Südstadtkonzert in der Stadthalle mit den Musikvereinen Frommern und Roßwangen. Im selben Jahr wurden die "Alten Kameraden" im Verein gegründet. Seit 2008 leitet der aktuelle Dirigent Joachim Schöpe die 44 Musiker im Großen Orchester.