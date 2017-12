Anzeige Ruckzuck fertig

Der Landkreis Rottweil war davon in den letzten Monaten bekanntlich sehr stark betroffen. Bei der Sanierung von Straßen und Wegen ist die Länge der Bauzeit ein ganz wichtiger Faktor. Dieser wirkt sich auch maßgeblich auf die Höhe der Kosten aus.

Hier setzt die Herrenzimmerner Firma IBS GmbH an. Mit ihren nach eigenen Angaben innovativen Lösungen für sämtliche Infrastrukturmaßnahmen – vom Wirtschaftsweg bis zur Autobahn, vom Straßenbankett bis zu großen Parkflächen – garantiere sie einen schnelleren Baufortschritt. Und das zu wesentlich günstigeren Kosten. Jüngstes Referenzobjekt ist der Ausbau der Kreisstraße K 5508 zwischen Hopfau und Glatt. Vertraglich vereinbarter Fertigstellungstermin war der 18. Mai 2018. Die Strecke könne nun zur großen Freude der Anlieger und der Autofahrer noch in diesem Jahr w ieder eröffnet werden.

Mit der NovoCrete-Bauweise sei eine wesentlich kürzere Bauzeit erreicht worden, erklärt IBS-Geschäftsführer Hansjörg Bihl. Er lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der ausführenden Straßenbaufirma Stumpp GmbH & Co. KG (Balingen), dem Unternehmen Heber Terramix GmbH & Co. KG aus Metzingen, das im Bereich Bodenverfestigung und Bodenverbesserung tätig ist, sowie dem Zementhersteller Holcim Zementwerk Dotternhausen. Zum Einsatz kam das von der Firma IBS produzierte und vertriebene mineralische Zementzusatzmittel NovoCrete. Recycling heißt das Schlagwort. Bei diesem Verfahren werden einmal Kosten für den Erdaushub eingespart. Es fallen keinerlei Transporte zu Deponien an.