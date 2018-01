Anzeige Rock und Schlager im Irish Pub

Am 10. März ist Karaokenacht, am 14. März KneipenRocknacht und ab April wird einmal im Monat sonntag nachmittags ein Schlager-Tanzcafé veranstaltet. Für den Auftakt konnte Wirt Richard das weit über die Grenzen von Hechingen bekannte "Duo SaWa" verpflichten, das am 8. April ab 16 Uhr zum ersten Schlager Tanzcafé spielen wird.

Doch zuerst einmal muss Fasching gestemmt werden. Am Auseliga Donnerstag sowie am Lumpenmontag ist der bekannte Live-Party-DJ Jürgen Fröschlin an den Turntables und sorgt für beste Stimmung.

Am Fasnet-Freitag ist Schlagernacht und am Fasnet-Samstag Rocknacht. Vor, während und nach dem Umzug am Dienstag ist ein Stand mit Stuttgarter Hofbräu vor dem Tiffany und da wird auch das vom Gasthaus Fürst selbst kreierte Hechinger Zollerweckle und Spanferkelweckle angeboten. "Man ist stets bemüht seinen Gästen immer etwas Neues und Abwechslungsreiches zu bieten und macht sich viel Mühe", so der Wirt der auch noch die Bahnhofsgaststätte Dampflok und das Wirtshaus Fürst am Schlossberg führt. "Wir hoffen, dass die Bevölkerung unser Angebot annimmt und mit uns und unserem Team zufrieden ist."