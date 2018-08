Anzeige Rock aus allen Röhren

Rund 60 Kilometer lang ist die Challenge-Strecke, die jeder Teilnehmer nach eigenem Gusto, als Wanderer, Geher, Läufer, Trail-Runner oder Nordic Walker, bewältigen kann. Die Veranstalter rechnen für 14 Uhr – plus minus – mit den ersten Zieleinläufen vor der Alten Schule in der Pfeffinger Ortsmitte. Dort geht nach bestandener sportlicher Herausforderung der gesellige Teil des Programms, sprich: das Sommerfest über die Bühne.

Natürlich nicht ohne Musik: Bereits am Nachmittag sorgt Alleinunterhalter Karl Eugen Laaber bei der Alten Schule in Pfeffingen für Stimmung, und ab 20 Uhr spielt die Band "Manna Obad" – auf Hochdeutsch "Männerabend". Sie hat sich im April – genauer: am Freitag, 13.4.! – formiert; allerdings waren einige der Musiker, etwa Frontmann Marcus Haasis und Schlagzeuger Rolf-Walter Maute, schon in früheren Jahren dabei und sind in Pfeffingen alles andere als Unbekannte. Außer diesen beiden gehören die Gitarristen Joel "Jole" Eichberger und Daniel Rieckert sowie Bassist Alex Stoll zur Band; bei der Albstadt Challenge sind zudem Sängerin Angelika "Geli" Walker und Keyboarderin Irmgard "Irmi" Röcker am als Gastmusikerinnen mit von der Partie.

Von Clapton bis zu den Red Hot Chili Peppers