Anzeige Robotino stellt sich vor

Anhand von Experimenten und Präsentationen geben Ingenieure, Studierende, Auszubildende und Schüler am "Tag der Technik" Einblicke in ihre Projekte, die großen und kleinen Besucher können sich an spannenden Workshops beteiligen und zahlreichen Informationsveranstaltungen beiwohnen. Darüber hinaus feiert die Hochschule das 30-jährige Bestehen ihres Standorts Albstadt – und den Abschluss der Sanierung im Nordbau des Haux-Gebäudes, dessen Räume bei dieser Gelegenheit natürlich auch besichtigt werden können.

Offiziell eröffnet wird der "Tag der Technik" um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Rektorin Ingeborg Mühldorfer auf der Bühne vor dem renovierten Nordbau; Gernot Schultheiß, Leiter des Staatlichen Schulamts Albstadt spricht ein Grußwort. Es folgt ein buntes Bühnenprogramm. An den Ständen von 65 Ausstellern wird ab 10 Uhr Technik zum Anfassen und Anschauen geboten; es werden 3D-Modelle und Apps entwickelt, Roboter programmiert, Physikexperimente gemacht, Morsetasten hergestellt und die Sicherheitsrisiken des Internets unter die Lupe genommen.

In der "Make-Ecke" entstehen aus Blech, einem Motor, einer Batterie, Büroklammern und etwas Lötzinn Spinnen und Käfer, die über den Boden huschen können, und aus Holzstäbchen und einem Motor kleine, individuell gestaltbare Laufroboter. Mit Hilfe einer Virtual- und Mixed-Reality-Brille werden aktuelle studentische Projekte aus dem Bereich "Augmented Reality" vorgestellt, es werden das Produktionslabor und das fahrerlose Transportsystem Robotino präsentiert, und wer wissen will, wieviel Kraft man braucht, um eine Tablette zu zerbrechen, oder seine Pipettiertechnik vervollkommnen möchte der ist am richtigen Ort.