Anzeige: Ringmeisterschaften auf Gestüt Sengelen

Das Ende der Turniersaison rückt mit dem Beginn des Herbstes näher. Umso willkommener ist es für viele Reiter bei einem der letzten Wettbewerbe, noch einmal Leistung zu zeigen. Am Wochenende, 25. bis 28. September, laden die Mitglieder des Reitvereins Schopfheim zu den Ringmeisterschaften auf dem Gestüt Sengelen ein. Der Wettbewerb steht für das Ende der Turniersaison des Reiterrings Oberrhein. Als Gastgeber tritt der Reiterverein Schopfheim auf. Dieses Finale bildet den Abschluss einer Reihe von Veranstaltungen, die bereits im April in verschiedenen Orten wie Schopfheim, Buggingen und Neuenburg gestartet sind.

Als Turnierverwalter agiert Fritz Trefzger, und als Parcourschefs treten Embert Lüber und Volker Trefzger auf. Die Teilnahmeberechtigung gibt Prüfungen von 1 bis 27 aller nationalen Altersklassen vor. Neu ist in diesem Jahr die Meisterwertung der Ringmeisterschaft des Reiterrings Oberrhein. Ermittelt werden die Ringmeister unter den Nachwuchsspringreitern. Teilnehmen können junge Reiterinnen und Reiter, die Stammmitglied in einem Verein des Reiterringes sind. Angesprochen werden der Jahrgang 2006 und jüngere Altersstufen.

Folgende Prüfungen stehen an: die Prüfung 16 (Stilspring-WB-mit erlaubter Zeit 75 Zentimeter), Prüfung 17 (Stilspring-WB-mit Standardanforderungen und Stechen 75 Zentimeter). Seitens der Betreiberfamilie des Gestüts heißt es, die Qualität der Bedingungen für Ross und Reiter habe sich gesteigert. Beste Voraussetzungen bieten der neue Terra-Tex-Springplatz, der zur Schonung der Gelenke, Bänder und Knochen der Pferde beiträgt. Und auch die Abreitehalle sei erneuert worden.