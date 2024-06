Bei seiner Markthockete am Wochenende des Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni schlägt der Musikverein Ringingen drei Fliegen mit einer Klappe. Zum Handwerker- und Genussmarkt am Sonntag wird Ringingen auch wieder eine Station der „Tour de Burladingen“ sein.

Die Hocketen im Frühjahr, immer am gleichen Wochenende wenn am Sonntag auch die Burladinger Fahrradfahrer ausrücken, haben schon eine Tradition. Die erste Hockete fand im Jahr 2007 statt.

„Das ist jetzt schon zum 17. Mal, die Corona-Jahre mussten ja ausfallen“, sagt der Vorsitzende des rührigen Vereins, Matthias Schuler. Da wird ein Festzelt aufgestellt und bewirtet, da unterhalten verschiedenen Musikvereine aus der Nachbarschaft die Gäste, und in diesem Jahr könnte es, ein Erfolg der deutschen Fußballmannschaft bei der EM voraus gesetzt, auch ein Public Viewing im Festzelt geben.

Die engagierten Mitglieder des Musikvereins Ringingen, der derzeit um die 80 Aktive und rund 150 Mitglieder zählt, „arbeiten wie die Brunnenputzer“ an diesen beiden Tagen, erzählt Schuler.

Es gilt, Geld in die Vereinskasse zu bringen, denn der Kauf von Noten und neuen Uniformen schlägt zu Buche. Das meiste, so Schuler, fließt in die Jugendarbeit. Immerhin hat die Oberstufenkapelle des Musikvereins Ringingen eine Jugendkapelle und eine Jugendgruppe in ihren Reihen, die sie fordern und fördern will.

Ohne derlei Veranstaltungen oder Hocketen ist das nicht zu machen. Und die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass nicht nur die Ringinger ihren Verein durch einen Besuch und Verzehr am Festwochenende kräftig unterstützen. Inzwischen haben auch rund 15 Beschicker ihre Teilnahme am Handwerker- und Genussmarkt am Sonntag zugesagt.

Und da wird es wohl bei schönem Wetter in der Straße Rausse vom Hirsch Richtung Rathaus und dem Hintereingang der Festhalle, kaum ein Durchkommen geben. Geboten werden ab 11 Uhr zum Frühschoppen im Festzelt beim Markt Kleidung, Hüte, Gürtel, Accessoires und Haushaltswaren sowie edle Getränke und spezielle Nahrungsmittel.

Wenn dieser Kraftakt für den Verein geschafft ist, macht sich der Musikverein Ringingen mit seinem Vorsitzenden an die Planung eines anderen Großereignisses. Der Verein feiert im Jahre 2026 seinen 185. Geburtstag. „Da haben wir ein Jubiläumsfest geplant“, sagt Schuler.