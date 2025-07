In bewährter Form steigt am Wochenende beim Narrenkeller nahe des Schopfheimer Marktplatzes das dreitägige Fest

Nach der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr – das Rettichfest wurde bekanntlich zum 50. Mal gefeiert – läuten die Veranstalter vom Städtli-Zinken die nächste Runde ein: In bewährter Form steigt am Wochenende beim Narrenkeller nahe des Schopfheimer Marktplatzes das dreitägige Fest, dem die knackige kerngesunde Kost den Namen gab.

Rein organisatorisch halte man an der bisherigen erprobten Strategie fest, heißt es aus Reihen der Mitglieder um ihren Zinkenvogt Markus Weiß und Vize Frank Hobucher. Die Veranstaltung, deren Festwirtschaft in der Wallstraße zu finden ist, sei das Juli-Highlight im Jahresreigen des Städtli Zinkens.

Kulinarisch

Den kulinarisch-administrativen Fahrplan erläutert Schriftführerin Silke Bolz: Das Rettichfest beginnt am Freitag pünktlich um 19 Uhr zum Wochenausklang mit dem Brunnenfest unter dem Michel in der Altstadt. Die Narrenclique wünsche sich zum Auftakt viele Besucher, die sich im Laufe des Abends auch einfinden.

Gebucht wurde wie gewohnt der bekannte Unterhaltungskünstler Markus Kirsner, der für die Umrahmung zuständig sein wird. Der Tag endet um 24 Uhr.

Zu verköstigen gibt es am Freitag herzhaften Wurstsalat mit und ohne Käse. Die Rettiche, jeder einzelne ist von Hand geschnitten, kuren zu dieser Zeit noch in Salzlake. Das lange Bad in der Lauge hilft dem schneeweißen Kerlchen mit dem pinkfarbigen Frack, den besonderen Geschmack zu entfalten. Serviert wird der kleine Held unter den Vitaminbomben in kunstvollen wie appetitlichen Spiralen. Dazu wird ein zünftiges Butterbrot gereicht.

Am Samstag beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Die musikalische Seite übernimmt traditionell die Jugendkapelle Schopfheim. Aufgetischt werden dann die feinen Rettichspiralen. Außerdem sind Grillwurst oder Currywurst zu haben.

Mit Auftritten

Als „Special Event“ kündigt Bolz gleich zwei Auftritte an: Um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr spielen jeweils die „Castle Hill Pipers of the 79th Distrikt“, ein klangvoller Bandname, der halten soll, was er verspricht.

Nach dem ersten Auftritt ist die Band „Shed 67“ dran. Das beliebte Quintett sorgt zwischen den Pipers und auch im Anschluss für passenden Sound. Wenn die Barackenkünstler in die Tasten und Saiten greifen, komme schöner alter Rock, Pop und Blues zu Gehör, wie es heißt.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem zweiten Frühschoppenkonzert, aufspielen werden „Schaffi´s Schüüremusikanten“. Im Anschluss spielt das Harmonika Orchester Schopfheim (HOS).

Bar und mehr

Am Freitag und Samstag sei die Cocktailbar geöffnet, so Bolz. Was nicht fehlen dürfe, sei eine wie immer gut bestückte Kuchentheke. Am Sonntagmorgen gebe es zusätzlich noch Laugenbrezeln und Laugenstangen mit Butter.

In Sachen städtische Festfamilie hat der Städtli-Zinken vor fünfzig Jahren offensichtlich auf die Bezeichnung Rettichfest denn auf Städtlifest gesetzt: Letzteres wurde quasi als jüngere Schwester ein Jahr später und ein paar Ecken weiter in Schopfheim aus der Taufe gehoben.