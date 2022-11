2 Das Team der Reiterstube freut sich auf die Gäste. Foto: Wahl

D er 27-jährige Francesco Schirru ist der neue Pächter. Er selbst kann verweisen auf kompetente Anstellungen, so als Pizzabäcker im Vabene in Balingen oder aber als Küchenchef im Pappagone in Albstadt.















Mit der Entscheidung das "Restaurant Reiterstube" zu übernehmen, machte er sich im Vorfeld für ein halbes Jahr auf Reisen, um seinen Erfahrungsschatz im Bereich der Gastronomie zu vergrößern. Dies geschah in einer der renommiertesten italienischen Kochschulen.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des "Restaurants Reiterstube" sind wie folgt: Dienstag 17.30 bis 21.30 Uhr und von Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr; Montag ist Ruhetag. Werktags wird den Gästen ein köstlicher und preiswerter Mittagstisch angeboten.

Die Berücksichtigung von Kundenwünschen machen private, gesellschaftliche und geschäftliche Feiern – momentan auch Weihnachtsfeiern – zu einem einmaligen Erlebnis. Außerdem umfasst das breite Angebot das Kochen auf Hochzeiten und weiteren Events; ebenso wie individuelles Catering für alle Gelegenheiten.

Das Restaurant bietet barrierefreien und behindertengerechten Zugang mit rund 70 Sitzplätzen sowie eine gemütliche reizvolle Sonnenterrasse mit weiteren 60 Plätzen. Hundebesitzer dürfen ihre Tiere mitbringen.

Italien und Pferde

Betreiber Francesco stellte sich be i Wiedereröffnung den Herausforderungen der schwierigen Zeiten. Nun seien es die Gegebenheiten in der Ukraine, die der Gastronomie zu schaffen machen. Parallel zur neuen modernen Küchenausstattung wurde ein neues Küchenkonzept erarbeitet. Dazu meint Francesco: "Italien und Pferde, damit verbinden sich Jahrhunderte alte Geschichten und Traditionen. Sie sind so vielseitig und extravagant wie unsere Küche. In der Reiterstube laden wir Sie zu einem eleganten Ausritt durch die kulinarische Welt von Pizza, Pasta, Fisch und Fleisch ein und dies in einer gemütlichen, familiären Atmosphäre."

Wein wird empfohlen

Serviceleiter Luca Sinaguglia, weiß, worauf es im Service ankommt: "Wir kennen alle namhaften italienischen Weine und führen davon eine Großzahl im Restaurant. Sie wählen Ihr Gericht aus und wir empfehlen Ihnen auf Wunsch den passenden Wein. Dadurch wird das Essen zu einem besonderen Gaumenschmaus." Außerdem sind noch drei weitere Fachkräfte in der Reiterstube tätig: Koch Jeffrey, Bryan als stellvertretender Serviceleiter und Cheyenne als Bar-Chefin. Sie alle konnten in verschiedenen Restaurants und Anstellungen ihre Erfahrungen ausbauen.

Kontakt

Das Team freut sich, ihre Gäste in freundlicher Atmosphäre kulinarisch zu verwöhnen. Reservierungen können unter der Telefonnummer 07476/ 914086 oder per E-Mail luca@restaurant-reieterstube.de erfolgen.

Weitere Informationen: www.restaurant-reiterstu be.de