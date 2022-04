4 Angelo und Maria La Rocca und ihre Tochter Jessica (von links) freuen sich über die Neueröffnung nach dem Umbau des Ristorante-Pizzeria Prima Fila, zu dem nun auch die Eisdiele Via Vai gehört. Foto: Sannert

In einem neuen, modernen Ambiente empfangen Inhaberin Maria La Rocca und Küchenchef Angelo La Rocca ihre Gäste im Ristorante-Pizzeria Prima Fila. Nach dem Umbau können nun doppelt so viele Gäste im Restaurant am Marktplatz 15 in Freudenstadt eine authentische italienische Küche genießen. Gleich nebenan serviert Jessica La Rocca im "Via Vai" leckere, teils ausgefallene Eisspezialitäten.















Freudenstadt – 80 Gäste haben jetzt im Restaurant von Maria La Rocca Platz, das sie 2018 von ihrem Vater Michele Di Crocco übernommen hat. Als die Familie La Rocca die Chance bekam, die Räume der Eisdiele neben dem "Prima Fila" zu übernehmen, entschied sie sich, ihr Restaurant umfassend zu sanieren und es um eine Eisdiele zu erweitern.

Geräumige Außenterrasse

Jetzt, nach drei Monaten Umbauzeit, ist alles fertig. Zu den 80 Plätzen im Restaurant kommen noch einmal 80 Plätze auf der geräumigen Außenterrasse direkt auf dem Marktplatz.

Das achtköpfige Team um Küchenchef Angelo La Rocca serviert den Gästen neben Pasta und Pizza auch verschiedene Fleisch- und Fischgerichte – allesamt aus täglich frisch gekauften Zutaten zubereitet. Um eine so große Anzahl an Gästen verköstigen zu können, wurde die Küche erweitert und modernisiert.

Ausgefallene Eissorten

Die Eisdiele Via Vai bietet auf der Außenterrasse noch einmal 80 Sitzplätze an. Die Gäste werden hier von dem sechsköpfigen Team um Jessica La Rocca neben den klassischen Eissorten auch mit ausgefallenen Köstlichkeiten wie Nutella-, Tiramisu- oder Cookie-Eis sowie der neuen Sorte "Siciliano" verwöhnt – insgesamt gibt es 18 verschiedene Sorten. Hergestellt wird das Eis im eigenen Eislabor von Angelo La Rocca. Er hat dafür in Italien in einer Eismanufaktur einen einmonatigen Kurs absolviert. Wer möchte, kann im "Via Vai" aber auch einen Aperitif genießen oder sich wahlweise mit einem süßen oder einem herzhaften Frühstück mit frischem Ciabatta verwöhnen lassen.