Anzeige: Reparaturtipps für Holzfußböden

1 Das abgeschliffene Holz braucht Schutz, um den Alltag zu überstehen. Es wird nach dem Schliff daher eingeölt. Foto: dpa-tmn/Inga Kjer

Alte Dielen sind bei Mietern heutzutage begehrt – denn sie haben einfach Charme. Aber sie sind eben auch alt und oft abgenutzt. Die gute Nachricht: Heimwerker können sie abschleifen und wieder frischer wirken lassen. So geht es ohne große Probleme.









Link kopiert



Gerade in Altbauten sind Dielen oft in einem schlechten Zustand. Aber: „Meist ist es möglich, sie zu neuem Leben zu erwecken“, sagt Josef Plößl vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel in Berlin. „Aber das kann sehr aufwendig sein.“ Infos für Heimwerker: