Anzeige: Reichert1850: Stil, Herz, Mut & Leidenschaft

Anzeige s.Oliver kommt mitten in die Nagolder Innenstadt

Aufmerksamen Stadtbummlern ist sicher schon aufgefallen, dass sich am Standort des ESPRIT-Stores beim markanten alten Turm in Nagold gerade mächtig etwas tut. Die komplette Neugestaltung des Modefachgeschäfts konnte in nur drei Wochen abgeschlossen werden. Ursprünglich war die Eröffnung vor Ostern geplant, nun wird sie sogar pünktlich zum Nagolder Frühling an diesem Wochenende, 12. und 13. April, stattfinden. Dies gelang dank der großartigen Zusammenarbeit von Handwerkern und Lieferanten. Die Neueröffnung geht mit neuem Sortiment und einer Neuheit im Hause hosenshop/MADISON einher. An der Ecke Marktstraße und Turmstraße wird das Unternehmen seinen ersten reinen s.Oliver-Store eröffnen. Hier werden Damen und Herren gleichermaßen fündig. Parallel wurde auch der ehemalige ESPRIT-Store in Calw umgebaut. Dort entstand innerhalb derselben Zeit das neue Konzept SELECT MADISON, das am 3. April eröffnete. Die Koordination beider Umbauten zur selben Zeit war eine Herausforderung, welche das Team erfolgreich meisterte.