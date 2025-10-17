Anzeige: Reichert1850 feiert sein 175-jähriges Bestehen

Im Jahr 1850 gründete Hermann Benjamin Reichert ein Geschäft für Kurzwaren, Tabakwaren, Stoffe und Aussteuer. Generationen haben darauf aufgebaut, über Hermann Theodor Reichert, Hermann Reichert und Johanna Drissner sowie Klaus Drissner. Heute führen Anna Leins, die Tochter von Klaus Drissner, und ihr Mann Christoph Leins das Geschäft Reichert1850 sowie die Nagolder Cecil- und Street- One-Stores. Das Familienunternehmen stellt seit jeher seine Kunden an oberste Stelle.
Seit 175 Jahren steht der Name Reichert für hochwertige Kleidung, kompetente Beratung, hervorragenden Service und natürlich aktuelle Trends. Die 25 Mitarbeiter verstehen sich als Gastgeber und Berater für ihre Kunden. Das Ziel: für jeden ein schönes, individuelles Shoppingerlebnis schaffen. Hier zählt jeder Einzelne. Das macht den Fachhandel vor Ort aus. Gleichzeitig fühlen sich dank dieser Philosophie auch die Mitarbeiter wohl im Hause Reichert. Mehr als die Hälfte von ihnen gehört dem Team bereits seit über zehn Jahren an. Dadurch sind mit einigen Kunden gute, langfristige Beziehungen entstanden. Deshalb soll das Jubiläum auch gemeinsam mit jenen Menschen gefeiert werden, die dafür gesorgt haben, dass das Fachgeschäft bis heute in der Nagolder Innenstadt existiert.