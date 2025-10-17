Anzeige: Reichert1850 feiert sein 175-jähriges Bestehen

Im Jahr 1850 gründete Hermann Benjamin Reichert ein Geschäft für Kurzwaren, Tabakwaren, Stoffe und Aussteuer. Generationen haben darauf aufgebaut, über Hermann Theodor Reichert, Hermann Reichert und Johanna Drissner sowie Klaus Drissner. Heute führen Anna Leins, die Tochter von Klaus Drissner, und ihr Mann Christoph Leins das Geschäft Reichert1850 sowie die Nagolder Cecil- und Street- One-Stores. Das Familienunternehmen stellt seit jeher seine Kunden an oberste Stelle.

Seit 175 Jahren steht der Name Reichert für hochwertige Kleidung, kompetente Beratung, hervorragenden Service und natürlich aktuelle Trends. Die 25 Mitarbeiter verstehen sich als Gastgeber und Berater für ihre Kunden. Das Ziel: für jeden ein schönes, individuelles Shoppingerlebnis schaffen. Hier zählt jeder Einzelne. Das macht den Fachhandel vor Ort aus. Gleichzeitig fühlen sich dank dieser Philosophie auch die Mitarbeiter wohl im Hause Reichert. Mehr als die Hälfte von ihnen gehört dem Team bereits seit über zehn Jahren an. Dadurch sind mit einigen Kunden gute, langfristige Beziehungen entstanden. Deshalb soll das Jubiläum auch gemeinsam mit jenen Menschen gefeiert werden, die dafür gesorgt haben, dass das Fachgeschäft bis heute in der Nagolder Innenstadt existiert.

Jubiläums-Shopping vom 20. bis zum 25. Oktober

Über 60 Marken sind auf der großzügigen Ladenfläche von Reichert1850 zu finden. Farben, Schnitte und Styles richten sich nach der Jahreszeit sowie aktuellen Trends. Heißt: regelmäßige Besuche lohnen sich, denn es gibt immer wieder neue Lieblingsstücke zu entdecken. In der Woche vom 20. bis zum 25. Oktober gewährt das Modehaus besondere Rabatte auf die handverlesenen Artikel. Bei einem Nachlass von 20 Prozentmacht Shopping gleich noch mehr Spaß.

Highlight-Veranstaltung am 25. Oktober

Gipfeln wird die Jubiläumswoche in einem langen Samstag. Am 25. Oktober öffnet Reichert1850 seine Türen eine Stunde länger als sonst.Von 10 bis 18 Uhr können Kunden in Ruhe in den gut und bunt gefüllten Regalen, zwischen beliebten und neuen Trends stöbern. Für besonderen Flair wird musikalische Unterhaltung sorgen. Den ganzen Tag über spielt Barbora live im Duo. Barbora steht für Songs, die berühren, neu interpretiert und mit eigenen Momenten gefüllt. Einfach unvergesslich. Mit ihrer rauen und zugleich sanften Stimme interpretiert Barbora bekannte Songs auf einzigartigeWeise – nie bloß nachgespielt, sondern mit eigener Handschrift. Zwischen gefühlvollen Balladen und mitreißenden Klassikern lässt sie auch eigene Songs einfließen. Begleitet von ihrer Gitarre schafft sie eine besondere Atmosphäre. Mit jahrelanger Bühnenerfahrung bei Konzerten, Galas und internationalen Auftritten verbindet sie Professionalität mit Intimität und künstlerischer Freiheit – ein authentisches Musikerlebnis.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Im 1850er Café werden köstliche Kaffee-Spezialitäten und süße Versuchungen serviert. Außerdem wird ein Foodtruck frische Flammkuchen servieren. Damit ist das Einkaufserlebnis komplett.

Autor: Jacqueline Geisel, Fotos: Unternehmen