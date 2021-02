2 Inhaberin Ingrid Wenk-Schelkle steht in der neuen Filiale der Echt Schwäbischen Landmetzgerei in Balingen. Sie freut sich auf die Neueröffnung. Fotos: Maier Foto: Schwarzwälder Bote

Nach sechswöchiger Umbauzeit strahlt der Laden in der Friedrichstraße 47, in dem die Echt Schwäbische Landmetzgerei am Donnerstag, 18. Februar, eine Filiale eröffnet, im neuen Glanz. Sie ist modern und offen.

"Wir haben lange nach einem geeigneten Geschäft in Balingen gesucht", hält Daniel Schelkle, der in der Landmetzgerei für den Vertrieb zuständig ist, fest, auch für seine Mutter Ingrid Wenk-Schelkle, die zuständig ist für Partyservice und Küche, und seinen Bruder Philipp, der sich um die Produktion kümmert. Um so mehr haben sie sich über den Standort gefreut: "Die neue Filiale hat die ideale Größe und liegt im Herzen der Stadt."

Mit einer geschwungenen zwölf Meter langen Frischetheke bietet die neue Filiale viel Raum für allerlei Spezialitäten der Metzgerei. Die große Heißtheke mit einem reichhaltigen Imbissangebot, kleineren Snacks und frischen Salaten rundt das Angebot ab. Das Highlight ist eine mit einem "Dry Ager"-Sortiment bestückte Rückwand, in der spezielle Cuts und Teilstücke vor den Augen der Kunden reifen.

Das traditionelle Fleischerfachgeschäft der Familie Schelkle mit Sitz in Albstadt ist seit Generationen ein Familienunternehmen und produziert 95 Prozent aller Wurst- und Fleischwaren selbst. Nur mit italienischen Spezialitäten oder ausgewählten Heumilchkäsen wird das Angebot sinnvoll ergänzt.

Ihr Rindfleisch bezieht die Echt Schwäbische Landmetzgerei vom Bauer Hetzel aus Streichen. Dieser produziert exklusiv für die Landmetzgerei Albrinder und Albochsen. Das Lamm- und Schweinefleisch kommt von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, Strohschweine von Ludwig Hartmann aus Rottenburg. Das Geflügel stammt vom Geflügelhof Haug aus Meßkirch. "Wir legen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit", betont Daniel Schelkle.

Das Sortiment an schwäbischen Fleisch- und Wurstspezialitäten wird um ein ausgewähltes Feinkostsortiment mit hausgemachten Salaten, schwäbischem Fingerfood und küchenfertigen Erzeugnissen für die schnelle Küche ergänzt. Zudem gibt es einen SB-Bereich mit verpackten Fleisch- und Wurstwaren.

Die Echt Schwäbische Landmetzgerei betreibt außer dem neuen Standort in Balingen noch ihr seit drei Generationen bestehendes Hauptgeschäft in Tailfingen sowie das EssHandwerk in Ebingen.