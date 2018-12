Anzeige Regionale Spezialitäten und Handwerkskunst beim Weihnachtsdorf

Auch in diesem Jahr wartet auf die Besucher an den rund 30 Markthütten und Ständen ein reichhaltiges Angebot an regionalen Spezialitäten und Handwerkskunst von den Hornberger Vereinen, Gewerbebetrieben und Gästen.

Das Rahmenprogramm beginnt nach der Eröffnungsrede mit dem Bläser-Ensemble der Stadtkapelle Hornberg. Die Marktbesucher erwartet bis spät abends ein abwechslungsreiches Programm auf der Weihnachtsbühne, das zum Verweilen einlädt.

Für die kleinen Besucher wird an diesem Tag auch einiges geboten. Neben einem Streichelzoo kommen sie jeweils um 14.30 und 18.15 Uhr in den Genuss schöner Weihnachtsgeschichten. Im Anschluss verteilt der Nikolaus Geschenke an die Kleinen. Um 13 Uhr wird die Jugendkapelle der Musikschule Hornberg die Marktbesucher mit Weihnachtsliedern verzaubern.