Anzeige Regionale Kost und "ausgezeichnetes" Wetter

Eine Höhepunkt der Wald- und Wiesenwoche, zu der die Traufgänge-Gastgeber vom 21. bis 28. Oktober einladen, verspricht eine Wanderung unter dem Motto "Wetter und Wetterphänomene" entlang des herbstlichen Albtraufs mit den SWR-Wetterreportern der "Landesschau", Harry Röhrl, Michael Kögel, Michael Kost und Thomas Miltner, zu werden. Die geführte Wanderung rund um den Raichberg in Onstmettingen stimmt die Besucher am Dienstag, 23. Oktober, auf die Wald- und Wiesenwoche ein. Die Teilnehmer lernen von den SWR-Wetterexperten die Besonderheiten der baden-württembergischen Wetterphänomene kennen und kehren im Anschluss gemeinsam im Nägelehaus ein. Der anderthalbstündigen Wanderung folgen interessante Berichte über die Erlebnisse der SWR-Wetterreporter und die Vorstellung des Buches "Unser Wetter in Baden-Württemberg". Die Teilnahme an der Wanderung kostet inklusive Einkehr zwölf Euro.

Die Wetterreporter der SWR Landesschau sind seit 2002 täglich dort, wo das Wetter stattfindet – egal ob es stürmt oder schneit. Bei Wind und Wetter sind sie auf der Suche nach spannenden und unterhaltsamen Wettergeschichten für die Landesschau im SWR. Für ihr Format wurden sie schon zweimal mit einem Medienpreis für das "am besten präsentierte Wetter im deutsch sprachigen Fernsehen" ausgezeichnet.

Wandern, Einkehren, Genießen – dafür stehen die Traufgänge-Gastgeber in der Premiumwanderregion Traufgänge in Albstadt. Die Wald- und Wiesenwoche feiern sie mit herbstlichen Gerichten aus heimischen Zutaten. Während der gesamten Dauer der Genusswoche können Gäste verschiedene exklusive Herbstgerichte genießen, die extra von den Traufgänge-Gastgebern kreiert wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei saisonale und regionale Zutaten wie Kürbisse, Pilze, Äpfel, Kräuter und Wild. Serviert werden unter anderem frische Flammkuchen mit Kürbis von der "Traufganghütte Brunnental" in Laufen, hausgemachte Ravioli mit Ziegenkäse vom Gasthaus "Altes Bahnhöfle" in Truchtelfingen, Hirschrücken vom Gasthof "Zum Süßen Grund" zwischen Ebingen und Bitz, Rehragout vom "Café Früholz" in der Ebinger Sonnenstraße und vom "Nägelehaus" in Onstmettingen sowie Wildgulasch im "Brauhaus Zollernalb" am Ebinger Bahnhof.