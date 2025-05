Regionale Grillmeisterschaft in Oberndorf

Das Oberndorfer Frühlingsfest am 17. und 18. Mai wird viel mehr als ein verkaufsoffener Sonntag. Schon am Samstag, 17. Mai, wird ab 11 Uhr auf dem Schuhmarktplatz „angegrill“, und zwar im großen Stil. In Kooperation mit der „German Barbecue Association“ (GBA) lädt der Handels- und Gewerbeverein Oberndorf erstmals zur regionalen Grillmeisterschaft Neckartal ein.