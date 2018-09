Anzeige Regional und handgemacht

Im Frühjahr haben die Brüder den Luziferturm gekauft. Markus: "Die Location ist oberaffengeil. Ich bin immer noch baff, dass solch ein historischer Schatz in Privatbesitz ist. Und jetzt in unserem." Die uralten Steine und Balken des Turms – ganz besonders inszeniert von den neuen Besitzern. Eins der Löcher in der Wand einfach weiß verputzt, eine runde Scheibe in der Mitte, darauf ist eine Lampe gerichtet. Mit den alten mittelalterlichen Quadern ein absoluter Blickfang. Der wird noch durch die Einrichtung abgerundet: dunkelblaue oder rote Samtstühle und Tische aus uralten Holzplanken.

Das Essen: Regional und handgemacht. Koch Sven Bantleon: "Wir haben Kontakt zu einem Viehzüchter am Bodensee, der uns Fleisch vom Wagyu-Rind liefert. Wir werden auch in den ersten Monaten mal testen, wie Krokodil- oder Känguru-Fleisch hier in Horb ankommen. Natürlich gibt es dazu auch Salate und vegetarische Gerichte. Am Wochenende wollen wir Events wie Weinproben mit vier bis fünf Gänge-Menus anbieten." Auf der normalen Karte sind unter anderem Schnitzel mit selbst entwickelter Knusper-Panade, schwarze Bandnudeln mit Trüffeln und für Kinder beispielsweise die frisch geschnittenen Luziferturm-Pommes. Auch der Schwaben-Klassiker Spätzle ist laut den Bantleons hausgemacht und mit Kräutern verfeinert.

Zum Start steht der Wagyu-Burger noch allein auf der Karte. Markus: "Wir werden dort weitere Variationen entwickelt." Als Vorspeisen: Fingerfood wie Butterfly Black Tiger Garnelen, Mozzarella-Sticks oder Jalpanenos. Wer mehr Vor-Hunger hat, für den gibt es unter anderem auch Rinder-Carpaccio. Sein Bruder Sven: "Die Soßen und Essenzen, die wir entwickelt haben, werden wir auch zum Verkauf anbieten!"