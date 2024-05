1 Das Team der Rappen Apotheke um Apotheker Albert Schmierer Foto: Hartmut Haug

Nach dem Umbau präsentiert sich die Apotheke in Freudenstadt mit modernster Technik, einem größeren Angebot und mehr Kundennähe. Das Team um Apotheker Albert Schmierer setzte auf in den neu gestalteten Räumen auf kompetente Beratung.









Die Rappen Apotheke in der Lauterbadstraße 4 in Freudenstadt präsentiert sich nach dem Umbau als eine der modernsten Apotheken in Deutschland – in neuem Design, mit einem neuen Angebot und modernster Technik. Apotheker Albert Schmierer und sein Team freuen sich, den Kunden nun die neuen Räumlichkeiten präsentieren zu dürfen.