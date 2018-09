Anzeige Radfahren – natürlich auch im Winter!

Um zum Beispiel per Elektro-Kraft zur Arbeit zu fahren – rund ums Jahr, bei (fast) jedem Wetter. „Ungefähr ein Drittel unserer Kunden sind tatsächlich Leasing-Kunden, die von ihrem Arbeitgeber das E-Bike als Dienstfahrrad bekommen.“ Eben zum Pendeln. Und da der Gesetzgeber mehrere „Diensträder“ im Steuersparmodell erlaubt, kann auch gleich die ganze Familie mit mobil gemacht werden – wobei ausdrücklich auch private Fahrten mit dem Dienst-Bike erlaubt seien. Effekt: „Im Augenblick ist es tatsächlich so, dass der Umbau der individuellen Mobilität vom Verbrennungsmotor zu E-Antrieben vor allem in Richtung E-Bike beziehungsweise Pedelec läuft.“ Mehr als 860.000 verkaufte E-Bikes in Deutschland allein in diesem Jahr sprechen da eine deutliche Sprache. „Das ist kein Trend, keine Mode – das ist eine richtig breite gesellschaftsweite Bewegung.“

Doch wie findet mal als „E-Bike“-Greenhorn das für sich richtige Elektro-Fahrrad? - Der Anfang von allem: „Das Beratungsgespräch“. Im Radzentrum Nagold nimmt man sich gerne viel Zeit für die Kunden, um das perfekt passende Gefährt zu finden. Und stellt erst einmal viele Fragen: Wo will man mit dem E-Bike später fahren – auf der Straße, auf Feldwegen oder auch mal im freien Gelände? Wieviele Kilometer werden so übers Jahr wohl zusammenkommen – was sich zum Beispiel bei Berufspendlern ja sehr gut errechnen lässt. Hat der E-Bike-Pilot in spe vielleicht Rückprobleme - „dann braucht er eine besonders gute Federung“. Und wieviel Budget will man investieren.

Am Ende der vielen Fragen stehen dann eine oder mehrere Empfehlungen. „Gute E-Bikes für den gelegentlichen Gebrauch etwa als Freizeit-Gefährt fangen im Fachhandel bei rund 2000 Euro an.“ Soll es ein Bike für jeden Tag mit ordentlich Kraft und Reichweite sein, wird man je nach Ausstattung und Leistungsprofil irgendwo im Bereich bis 4000 Euro ankommen – wie zum Beispiel aktuell die beim Radzentrum Nagold derzeit bereits exklusiv verfügbaren 2019er-Premiummodelle ausgesuchter Hersteller.

Und wie geht es dann weiter mit meinem E-Bike? „Alle rund 1500 Kilometer sollte ein Marken-E-Bike zur Inspektion.“ Gerade die Belastung der Antriebs-Kette sollte so immer mal wieder überprüft werden, bevor etwas passiert – schließlich habe man „sehr viel mehr Kraft an Bord“ als bei einem normalen Fahrrad. Und wenn ich später mal mein aktuelles E-Bike durch ein neues ersetzen will?

Einen offiziellen Gebrauchtmarkt für E-Bikes im Handel gebe es bisher nicht, denn die gesamte Branche ist – man glaubt es eigentlich kaum – gerade einmal zehn Jahre alt. „Wer sein bisheriges E-Bike zu Geld machen will, macht das im privaten Umfeld.“ Auch bei den zwei Gebraucht-Märkten für Fahrräder aus privaten Besitz, die das Radzentrum Nagold regelmäßig über das Jahr organisiert, „kommen immer mehr auch E-Bikes ins Angebot.“ Daher habe sich eine Inzahlungnahme gebrauchter E-Bikes analog zum Automobilmarkt im Fachhandel bisher nicht durchgesetzt. Auch auf „Leasing-Rückläufer“ aus dem entsprechenden Angebot können Schnäppchen-Jäger eher nicht setzen: „Die werden in der Regel von den Fahrern am Ende der Leasings-Zeit ausgelöst und selbst weitergefahren.“ Denn wer ein wirklich gutes E-Bike hat, gibt es eben nicht so schnell wieder her.