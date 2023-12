Anzeige: „QUICK SCHUH“ wird zu „SchuhZeit“

1 Inhaberin Petra Wöhrlin möchte den Kunden im Fachgeschäft „SchuhZeit“ein noch individuelleres Einkaufserlebnis ermöglichen. Kundenwünsche können nun noch besser berücksichtigt werden. Foto: Lehmann

Petra Wöhrlin möchte „QUICK SCHUH“ künftig als Fachgeschäft ohne die Beschränkungen eines Franchise-Konzepts betreiben. Ab sofort firmiert ihr Geschäft deshalb als „SchuhZeit“.









Quick-Schuh“ in der Marktstraße 32 ist vor rund 40 Jahren von Renate und Rolf Engelhardt als Franchise- Geschäft eröffnet worden. Nach einer Erweiterung in den 1990er-Jahren erfolgte im Jahr 2007 der Generationenwechsel. Tochter Petra Wöhrlin wurde sowohl im ehemaligen Schuhhaus Engelhardt, das inzwischen längst in die Lammstraße umgezogen war, als auch bei QUICK SCHUH Inhaberin. Nachdem im Jahr 2012 ein weiterer Umbau erfolgt war, nahm Wöhrlin neue starke Marken ins Sortiment auf.