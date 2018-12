Anzeige Qualität steht an erster Stelle

Im Familienauto befanden sich werktags Zementsäcke und am Sonntag die Kinder, erinnert sich Irmin Zettl an die Anfänge seiner Firma. Zuvor hatte er eine Maurerlehre bei der Firma Günter und Züfle in Baiersbronn absolviert, im Schalungsbau gearbeitet und 1992 die Meisterprüfung abgelegt. Im Mai 1993 wagte Irmin Zettl gleich den Schritt in die Selbstständigkeit. Erst arbeitete er als Einzelkämpfer, dann stieß Helmut Laurösch dazu.

Der Chef erinnert sich auch noch an die ersten beiden Lager, die in ehemaligen Ställen untergebracht waren. In den vergangenen 25 Jahren wuchs das Unternehmen auf nunmehr fünf Mitarbeiter. Neben Irmin Zettl und Helmut Laurösch gehören Irmin Zettls Sohn Patrick, Mario Kunze und Sebastian Müller mit zum Team. Der Chef steht heute noch jeden Tag auf der Baustelle.

Hochbau, Tiefbau, Außenanlagen, Umbauten oder Neubauten – die gesamte Palette des Baugewerbes deckt die Firma Zettl ab. Das ist ihre Stärke. "Im kleinen Stil, aber fachmännisch", sagt der Firmenchef. Denn Qualität steht bei ihm an erster Stelle, das wissen viele Stammkunden zu schätzen. So haben Irmin Zettl und sein Team auch schmucke Weinkeller aus Klinkersteinen gemauert. Echte Handwerkskunst, die nicht jeder beherrscht. Darauf ist der Firmenchef auch ein wenig stolz. Viele Firmen und Architekten setzen auf das kleine Freudenstädter Unternehmen. Zur Zeit arbeitet die Firma an einem größeren Projekt in der Lauterbadstraße. Zettls Kundschaft kommt vor allem aus dem Raum Freudenstadt, doch auch schon in der Region hatte die Firma Aufträge