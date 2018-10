Um es gleich vorneweg zu sagen: Diese Salzgrotte muss man erlebt haben. Die gedämpfte Atmosphäre dank der an Wänden und Boden eingearbeiteten und teilweise hinterleuchteten mehr als 50 Tonnen Salzstein, die wohligen 28 Grad Raumtemperatur. Dazu eine angenehme, leicht salzhaltige Luft. Hier eine Dreiviertelstunde im Liegestuhl zu entspannen – das hat was.

Damit willkommen in einem der ungewöhnlichsten Wellness-Tempel in und um Nagold, dem Salaveo by Anja Aldinger. Das Gebäude befindet sich auf dem Eisberg oberhalb von Nagold. Im dortigen Ing-Park Nagold Gäu hat Inhaberin Anja Aldinger eines der ehemaligen Mannschaftsgebäude übernommen. Doch an diese Vergangenheit erinnert seit beinahe zehn Jahren nichts mehr: Äußerlich gibt sich die Architektur in Form und Farbe orientalisch inspiriert, im Innern dominiert eine ansehnliche Mischung aus Zirbelholz und gelb-orangenen Wandgestaltungen – mitsamt einem imposanten, organisch lang gestreckten Kachelofen im Eingangsbereich. Kurzum, im Salaveo stehen alle Zeichen auf Entspannung.

„Ruhe und Stille sind tatsächlich die Aussagen, die unsere Kunden bei einer Befragung mit dem Salaveo in Verbindung bringen“, freut sich Betriebsleiterin Andrea Kuder. Denn nicht nur die Atmosphäre des Hauses trägt zu der Einschätzung bei, auch die gesamten Abläufe sind darauf ausgelegt. Andrea Kuder: „Dank unserer Strukturen herrscht kein Trubel wie in größeren Einrichtungen.“ Zudem öffnen sich die Anwendungen nur nach Terminvereinbarungen (Gutscheine gibt es übrigens im gut ausgestattet Shop des Salaveos). Auf diese Weise lässt sich die breite Zielgruppe vom Kleinkind bis zum Senior egal ob mit oder ohne Handicap ohne Aufhebens und Gerangel lautlos miteinander vereinbaren. „Salz und Sole in den verschiedenen Anwendungen tun schließlich jedem gut“, so die Betriebsleiterin.