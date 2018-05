Anzeige Prozession mit Halt an vier Stationen

Wie jedes Jahr wird am Fronleichnamsfest, dem Hochfest des Leibes und Blutes Christi, die leibliche Gegenwart Jesu Christ im Sakrament der Eucharistie gefeiert. Schon seit ewigen Zeiten ziehen an diesem Feiertag die Gläubigen prozessionsartig durch die Straßen und versinnbildlichen dabei das gelebte Christentum in der Gemeinde. Bisingen und Steinhofen feiern den Fronleichnamstag gemeinsam.

In jährlich wechselnder Reihenfolge finden Gottesdienst, Prozession und Pfarrfest statt. Dieses Jahr ist die Eucharistiefeier zum Hochamt am morgigen Donnerstag, 31. Mai, um 9.30 Uhr in der St. Peter und Paul-Kirche in Steinhofen. Anschließend führt die Prozession vom Gotteshaus auf direktem Weg nach Bisingen zur Nikolauskirche.

Zwischendurch sind vier Stationen vorgesehen, nämlich vor der Kirche Steinhofen, der Hohenzollern-Apotheke Ertelt in der Steinhofenerstraße, auf dem Marktplatz und abschließend auf dem Kirchenvorplatz in Bisingen, wo jeweils das Evangelium verlesen, Fürbitten gesprochen, und der Segen Gottes durch den Geistlichen gespendet wird.