Anzeige Projekte mit Herz und Hand

Die Belegschaft besteht aktuell aus sechs Schreinern und zehn Zimmerern, davon drei Meister und ein Auszubildender. Die Büroräume von rund 150 Quadratmetern teilen sich drei Bürofachkräfte.

Der Unternehmenssitz der Firmengruppe befindet sich im Gewerbegebiet "Koppengässle" – dort können an Werktagen auf einer Ausstellungsfläche von circa 120 Quadratmetern Fensterprofile aus Aluminium, Holz-Alu und Kunststoff, Aluminium-Haustüren, Beschattungen aller Art, Insektenschutz, Exponate von modernen Zimmertüren, sowie diverse Beispiele für Bodenbeläge besichtigt werden. Besucher, die sich für Holzbauarbeiten wie Aufstockung, Dachgauben, Carports, Wintergärten oder Dachsanierung interessieren, können sich ebenso umfassend und unverbindlich informieren lassen.

Kräftig investiert wurde in den vergangenen Jahren in den Bereich Holzbau. So kann das Unternehmen Hess Holzbau GmbH & Co KG komplette Neubauten in Holzrahmenbauweise mit Massivholzdeckenelementen erstellen. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Holzrahmenbau, jedoch speziell für Deckenelemente wird die Massivholzbauweise auf Grund des besseren Schallschutzes und der höheren statischen Tragfähigkeit vorgezogen. Durch die großen, in der Werkstatt vorgefertigten Wand- Dach- und Deckenelemente werden kurze Bauzeiten erzielt. Der Rohbau für ein Einfamilienhaus kann beispielsweise in rund drei Tagen aufgerichtet werden.