Anzeige Programm

Am Samstag, 12. Januar, ist ab 13 Uhr der Narrensamen an der Reihe, der mit einem großen Umzug durch die Straßen ziehen wird. Eine Narrenmesse um 18.30 Uhr schließt sich an, bevor ab 20.30 Uhr die "Rock-Frog-Party" mit der "Froschenkapelle" Radolfzell das Festzelt zum Beben bringen will.

Zum Höhepunkt der Geburtstagsfeier kommen am Sonntag, 13. Januar, 3700 Hästräger aus nah und fern um am großen Jubiläumsumzug teilzunehmen. Der klingt mit dem Narrentreiben im Ort und im Festzelt und einem Massenchor der Musikvereine im Festzelt um 16.45 Uhr aus.