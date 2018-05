Anzeige Programm

Längst haben Schulen und Vereine die Halle inklusive Hallenbad in Beschlag genommen und finden optimale Bedingungen vor, während in den vergangenen Wochen Restarbeiten an der 7 500 Quadratmeter großen Außenanlage erledigt wurden.

"Die vormalige Halle war schwerst reparaturbedürftig", erinnerte Bürgermeister Clemens Götz an eindringendes Wasser durch die Decke, unfallträchtigen Sportboden, marode Rohre und vor allem unzureichenden Brandschutz. In Verantwortung nicht zuletzt für die rund 1200 Schüler, die die Halle im Sportunterricht nutzen, entschlossen sich die zuständigen Gremien für einen Neubau auf dem Fundament des Vorgängerbaus, um Kosten einzusparen. "Bis auf das Hallenbad und Teile der Geschossdecke über dem Keller wurde alles abgerissen", stellte Götz zur Investition des Gemeindeanteils in Höhe von 6,9 Millionen Euro bei Gesamtkosten von 11,1 Millionen Euro für das Projekt fest.

Entstanden ist ein modernes Sportzentrum mit mehr als 3900 Quadratmetern Fläche. Mit Verzicht auf die vorherige Unterkellerung gibt es barrierefreie Zugänge sowohl von Seiten des Schulhofes, als auch aus Richtung des Parkplatzes an der benachbarten Festhalle.

Viel Tageslicht

Unter Einbindung von Vertretern des Gemeinderats, der Schulen und Vereine sowie Bevölkerung entstand ein zukunftsorientiertes Raumprogramm mit tageslichtdurchfluteter Drei-Feld-Sporthalle, Zuschauertribüne, Umkleide- und Sanitärbereichen, die auch Hallenbadbesucher nutzen, ein Mehrzweckraum und Lehrerarbeitsräume sowie Schülermensa. Integriert wurde außerdem eine Schul- und Gemeindebibliothek.

Transparent erscheinen zudem das neue Foyer und ein verglaster Aufenthaltsraum zum Vorplatz hin. Gleichzeitig erschließt dieser Bereich die Wege in Sporthalle, Hallenbad und Mensa. "Mut zur Farbe und Gestaltung verleihen der Atmosphäre viel Frische", hob Bauamtsleiter Hans Wurster hervor.

Die Neuorganisation des Parkplatzes beinhaltet eine autofreie Zone im Bereich des Kindergartens Jahnstraße. Darüber hinaus ermöglichte der Wegfall der einstigen Werkhalle auf der anderen Seite der Sporthalle die Installation einer Fahrrad-Anlage. Großzügige Freiflächen um das neue Sportzentrum verbessern zudem die Sichtverbindung zum Ortszentrum.