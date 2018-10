Anzeige Programm der Partner

Parallel zum Gewinnspiel "Ein Traumhaus voller Geld" stehen bei Town & Country Haus die "Aktionswochen Eigenheim" an. "Diese bieten Hausbau-Interessierten die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre zu informieren", erklärt Stefan Meyer, Geschäftsführer der Bauprojektierung Meyer GmbH & Co. KG und Town & Country Haus- Partner in den Regionen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Heuberg.

Vom Bauherrenabend bis zur Baustellen-Safari – seit dem 5. Oktober veranstalten die mehr als 300 Town & Country Franchise-Partner in ganz Deutschland Aktionen rund um das Thema Eigenheim.

Spannende Angebote

Die Aktionswochen Eigenheim laufen noch bis zum 4. November 2018 und bieten ein spannendes Programm rund um das Thema Hausbau.

Weitere Infos finden sich unter www.ab-ins-massivhaus.de