Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für den neuen Hauptsitz der Hechinger Firma Joline durch den Bauherren Lars Sunnanväder, seine beiden Töchtern Annika und Monika Sunnanväder, seinen Facility Manager Otto Wendland sowie durch die Geschäftsführer der Firma Joline, Christian Keller und Michael Eisenlohr.

Ebenfalls am Spaten: der technische Leiter Jürgen Baumeister und Projektleiter Thomas Silberberger von Fertigbau Wochner (FBW) aus Dormettingen. Auch Bürgermeister Philipp Hahn ließ sich diesen Meilenstein nicht entgehen.

Die Investoren des Projekts sind die beiden Töchter des Bauherren, Monika und Annika Sunnanväder. „Durch den stetigen Wachstumskurs des Unternehmens besteht nun dringender Handlungsbedarf, die Produktions-, Lager- und Büroflächen zu erweitern und den Bedürfnissen anzupassen“, so Keller und Eisenlohr.

Bürgermeister Philipp Hahn sprach in seiner Rede insbesondere Familie Sunnanväder seinen Dank aus. „Ihr unermüdlicher Einsatz, Ihre Investitionsbereitschaft und Ihre Treue zum Standort Hechingen sind eine immense Bereicherung für uns. Sie haben nicht nur in die Zukunft Ihres Unternehmens investiert, sondern auch in die Zukunft unserer Stadt und unserer Region. Dafür gebührt Ihnen unser aller Anerkennung und Dank.“

So soll der neue Hauptsitz nach dem Bau aussehen:

FBW ist als erfahrenes Generalunternehmen für die Planung und bauliche Umsetzung des Neubaus verantwortlich. Das Gebäude umfasst zwei Geschosse mit rund 2000 Quadratmetern an Produktions- und Lagerfläche, sowie 2000 Quadratmetern an Bürofläche und Aufenthaltsräumen und ist für über 100 Mitarbeiter ausgelegt. „Wir sind sehr stolz darauf und auch dankbar, für den Bauherren nun das sechste Gebäude in Folge planen und realisieren zu dürfen“, so Jürgen Baumeister (FBW).

Das ist in diesem und im nächsten Jahr geplant:

Noch in diesem Jahr werden die Verlegung von Kanälen und diversen Sondergründungsmaßnahmen auf dem Baufeld durchgeführt. Um unter anderem den hohen brandschutztechnischen Anforderungen gerecht zu werden, wird das Bauvorhaben in einer massiven Fertigteilbauweise erstellt. Die Stahlbetonfertigteile werden in den Werken von FBW in Dormettingen und Schömberg hergestellt.

Die ersten Bauteile werden bereits Anfang 2025 vor Ort montiert. Die Produktion der medizintechnischen Implantate hat höchste hygienische Anforderungen und benötigt somit eine aufwendige lufttechnische Versorgung der modernen Arbeitsplätze. Gleichzeitig werden auch die neuesten Standards für Energieeffizienz erfüllt. Für die Planung der anspruchsvollen Haustechnik wurden drei erfahrene Fachplanungsbüros eingesetzt.

Diese Produkte stellt das Unternehmen her:

Mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten in 2026 wird der Erfolgskurs von Joline mit deutlich gesteigertem Potenzial fortgesetzt. Neben dem Neubau am Schnellengarten 11 bleiben die Bestandsgebäude, die nur wenige Meter entfernt sind, in der Neuen Rottenburger Straße 50 und 48 bestehen und werden weiterhin genutzt.

Joline ist ein international agierendes Medizintechnikunternehmen, das minimalinvasive Produkte für verschiedene Indikationen herstellt und vertreibt. Das Produktportfolio von Joline beinhaltet ein breites Spektrum an Kathetern, Ballonkathetern und Stents. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens teilen sich in Dialyse und Kyphoplastie (Therapie von Wirbelkörperfrakturen), Kardiologie sowie den Bereich Stents & OEM auf.

Die langjährige Erfahrung und der Einsatz modernster Technologien ermöglicht die Fertigung von Produkten mit höchster Qualität.