Die Innenstadt wird wieder zur Rennstrecke – und das gleich doppelt. Das beliebte BobbyCar-Rennen geht unter neuem Namen an den Start: Bentley CityRace. Aus dem einmaligen Event wird eine echte Rennserie.

Neben dem bekannten Kurs durch die Marktstraße in Albstadt-Ebingen dürfen sich nun auch die Zuschauer in Hechingen auf quietschende Reifen und spannende Positionskämpfe freuen. Ohne Motor, aber mit ordentlich Schwung und Teamgeist rasen bis zu 500 Fahrerinnen und Fahrer in verschiedenen Altersklassen ins Ziel. Gefahren wird in fünf verschiedenen Altersgruppen: Minis (3-5 Jahre), Rookies (6-9 Jahre), Juniors (10-15 Jahre), Jung & Wild (16-24) und Erwachsene (Ab 25 Jahre)

Zeitplan für dieNachwuchsrennfahrer

Am Samstag, 3. Mai geht es in der Herrenackerstraße / Hospitalstraße richtig rund.

Um 10.30 Uhr erfolgt die Startnummern-Ausgabe.

Um 14 Uhr findet das erste Rennen des Bentley City Race statt. In fünf verschiedenen Altersklassen kämpfen die Piloten um Sekunden und Ruhm.

19 Uhr After-Race-Party mit DJ Alex S.

19.30 Uhr Siegerehrung im Narrhalla-Zelt

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es im Internet unter ww.cityrace.fun.

Programm für Kinder beim verkaufsoffenen Sonntag

Aber auch am verkaufsoffenen Sonntag wird einiges geboten. Die kleinen Besucher dürfen sich freuen über:

Hüpfburgen bei Fa.BUCK (Ermelesstraße) & vor dem Rathaus

Märchen-Erzählerin Sigrid Maute um 12.30 Uhr bei Fa.BUCK (Ermelesstraße), 13.30 Uhr JOCKEY Outlet (Sigmaringer Straße), 14.30 Uhr Rathaus, 15.30 Uhr Haus Nazareth (Obertorplatz) und 16.30 Uhr Villa Eugenia.

Haus Nazareth: Kinder-Betreuung (Obertorplatz)

Klettern für Kinder und Jugendliche (Deutscher Alpenverein DAV – Bezirksgruppe Hechingen)

Schlauchturm der Freiwilligen Feuerwehr (Ermelesstraße)