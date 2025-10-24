Pils, Helles, Gold, Weizen, Bockbier: Die Auswahl an Bierspezialitäten aus der Hochdorfer Kronenbrauerei ist groß. Und doch steckt hinter jeder davon ein sorgsamer Auswahlprozess. Familie Haizmann und ihr Team legt Wert auf regionale, qualitativ hochwertige Rohstoffe und ausgewogenen, besonderen Geschmack. In diesen Bieren stecken Leidenschaft, Liebe und Fachwissen. Das haben auch mehrere Institutionen längst erkannt und die Biere mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Jüngst wurden das Helle und das Hopfen leicht von Hochdorer prämiert.

Bestes Helles in Deutschland

In diesem Jahr hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) im Rahmen ihrer internationalen Qualitätsprüfung eine Sonderauslobung für die besten Biere in relevanten Kategorien vergeben. Damit honoriert die Experten-Jury besondere Rezepturen und Qualitäten, welche die Geschmacksvielfalt und Kreativität der Brauereien auszeichnen. In der Kategorie „Bestes Vollbier hell" siegte die Hochdorfer Kronenbrauerei mit ihrem ,,Hochdorfer Kronenbräu Helles".

Silber für das Hochdorfer Hopfenleicht

Beim European Beer Star werden unverfälschte, charaktervolle und qualitativ hochwertige Biere gewürdigt. Ausschließlich die besten drei Biere jeder Kategorie erhalten einen Award. Damit folgt der European Beer Star dem olympischen Bewertungsprinzip mit Gold, Silber und Bronze. Das macht den European Beer Star zum härtesten Wettbewerb der Welt - und die Siegerbiere zu den Stars unter den Bieren. In diesen illustren Reihen steht auch das Hochdorfer Hopfenleicht, das 2025 mit einem Silver Award in der Kategorie German-Style Leichtbier prämiert wurde. Insgesamt stellten sich rund 2.200 Biere aus aller Welt in 74 Kategorien dem Wettbewerb. Verkostet wurden sowohl traditionelle Bierstile wie Helles, Pils und Weißbier als auch internationale Spezialitäten. Erstmals waren auch Biermischgetränke vertreten. Eine 150-köpfige internationale Expertenjury, bestehend aus Braumeistern, Fachjournalisten, Biersommeliers und weiteren Bierkennern, bewertete die Biere Anfang August in Nürnberg bei einer zweitägigen Blindverkostung ausschließlich nach sensorischen Kriterien. „Der European Beer Star gilt als härtester Bierwettbewerb der Welt. Die Qualität der eingereichten Biere ist durchweg auf höchstem Niveau und oft entscheiden Nuancen über die Medaillen", erklärt Kilian Kittl, Geschäftsführer des Veranstalters Private Brauereien Bayern. Dr. Moritz Krahl, Technischer Leiter der Hochdorfer Kronenbrauerei, zeigt sich begeistert: "Wir sind außerordentlich stolz, dass unser Hochdorfer Hopfenleicht die Jury überzeugen konnte. Diese Silbermedaille ist ein großartiger Beweis für unsere Leidenschaft und die hohe Qualität unserer Biere." Mit dieser Auszeichnung unterstreiche die Hochdorfer Kronenbrauerei einmal mehr ihre Spitzenstellung im internationalen Wettbewerb.

Tipps von Biersommelier Dr. Moritz Krahl

Welche Noten und Aromen zeichnen das Hopfenleicht besonders aus?

Das Hopfenleicht überzeugt durch sein fein ausbalanciertes Aromenspiel und seine erfrischende Leichtigkeit. Im Vordergrund stehen frische, citrusartige Noten des Hopfens und eine feine, harmonisch eingebundene Bittere.

Zu welchen Speisen passt es besonders gut?

Das Hopfenleicht passt gut zu frischen Salaten, leichten Speisen, Suppen oder Fischgerichten.

Das Helle zählt zu den Klassikern. Was macht die Hochdorfer Rezeptur besonders?

Das Helle wird aus 100 Prozent regionalem, QZBW-zertifiziertem Braugetreide und mit Hochdorfer Aromahopfen gebraut - Zutaten, die es so nicht zu kaufen gibt. Wichtig ist für uns die klassische kalte Gärführung und die perfekte Lagerdauer des Bieres, damit es seinen Geschmack voll ausbilden kann. Unsere eigene Reinzuchthefe ist ein weiterer wichtiges Bestandteil dieses Bieres, dazu kommt Leidenschaft fürs Bierbrauen. Es gibt einfach nichts Besseres als was Gutes.

Welche Speisen würden Sie zu einem Hellen empfehlen? Das Helle eignet sich besonders gut für Biergartenküche und bodenständige, regionale Gerichte, da es die Speisen begleitet, ohne sie zu dominieren. Beispielsweise ein Vesperteller, Schweinebraten, gegrilltes Fleisch oder Gemüse, milder Käse oder auch ein Apfelstrudel.

Autor: Jacqueline Geisel, Fotos: Jacqueline Geisel, Unternehmen