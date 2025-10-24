Pils, Helles, Gold, Weizen, Bockbier: Die Auswahl an Bierspezialitäten aus der Hochdorfer Kronenbrauerei ist groß. Und doch steckt hinter jeder davon ein sorgsamer Auswahlprozess. Familie Haizmann und ihr Team legt Wert auf regionale, qualitativ hochwertige Rohstoffe und ausgewogenen, besonderen Geschmack. In diesen Bieren stecken Leidenschaft, Liebe und Fachwissen. Das haben auch mehrere Institutionen längst erkannt und die Biere mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Jüngst wurden das Helle und das Hopfen leicht von Hochdorer prämiert.
Bestes Helles in Deutschland
In diesem Jahr hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) im Rahmen ihrer internationalen Qualitätsprüfung eine Sonderauslobung für die besten Biere in relevanten Kategorien vergeben. Damit honoriert die Experten-Jury besondere Rezepturen und Qualitäten, welche die Geschmacksvielfalt und Kreativität der Brauereien auszeichnen. In der Kategorie „Bestes Vollbier hell" siegte die Hochdorfer Kronenbrauerei mit ihrem ,,Hochdorfer Kronenbräu Helles".