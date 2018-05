Anzeige Präzision wird zur Leidenschaft

20 Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb, der seit dem Jahr 2007 im Industriegebiet von Bösingen angesiedelt ist. Der Neubau mit innovativer Anlagentechnik von TRUMPF bietet optimale Produktionsbedingungen für konstantes Wachstum. Fort­schritt­li­ches Den­ken und Han­deln der Mit­ar­bei­ter so­wie ein Höchst­maß an Kun­den­ori­en­tie­rung bei Preis und Leis­tung sind ele­men­ta­re Be­stand­tei­le der Un­ter­neh­mens­phi­lo­so­phie.

Wirt­schaft­lich­keit in den Pro­zes­sen be­deu­tet für LTT-Laserbearbeitung Auf­ge­schlos­sen­heit für neue Ent­wick­lun­gen. Im Rah­men der Mög­lich­kei­ten nut­zt das Unternehmen die Vor­tei­le von In­dus­trie 4.0 und pas­st die Struk­tu­ren und Ab­läu­fe an. So ist es für die Her­aus­for­de­run­gen der Zu­kunft bestens auf­ge­stellt.