Anzeige Prävention bei Gesundheitstagen im Vordergrund

Weitere Themen sind Arthrose, Augenlaser und Linsenchirurgie, Erben und Vererben von positiven und negativen Emotionen auf die nächste Generation, Rückenschmerzen, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und Diabetes. Am Sonntag werden unter anderem ein Elektrorollstuhl und ein elektronischer Rollator vorgestellt, es wird über Implantologie und Zahnersatz ohne Skalpell und Naht informiert, und weitere Themen sind Kniegelenksarthrose, Grauer Star, Wirbelsäulenerkrankungen und ganzheitliches Gedächtnistraining. Was tut man gegen Belastung am Arbeitsplatz, gegen Burnout und Depression? Was tun, um nicht ins "Hamsterrad" zu gelangen? Und was droht einem bei unterlassener Hilfeleistung? Auf diese und viele andere Fragen gibt es Antworten (die Anfangszeiuten entnehmen Sie bitte dem Programm).