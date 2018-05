Anzeige PLANA man gönnt sich ja sonst alles

D er Chef des PLANA Küchenlandes in Bad Dürrheim weiß, wovon er redet, denn sein Haus zählt zu den ersten des Verbundes im Südwesten und besteht nunmehr seit 20 Jahren.

Damals wie heute gilt: "Eine neue Küche von PLANA ist ein Traum, den zu erfüllen sich lohnt", meint Henselmann. Das erfahrene und stetig weitergebildete Team des Küchenlandes steht dafür als Navigator und Planer gerne zur Verfügung. Während eines Besuches der großen Ausstellung mit vielen kreativen Lösungen und Ideen gibt es viele Anregungen, um den Traum konkret auszugestalten.

"In der großen Erlebnisausstellung im PLANA Küchenland in Bad Dürrheim bieten wir eine völlig neue Dimension des Küchenkaufs. Erleben Sie modernste Technik, formvollendete Ergonomie und individuell geplante Einbaulösungen", lädt Henselmann ein. Neben den klassischen Einbaugeräten gibt es bei PLANA in Bad Dürrheim innovative Geräte von Gaggenau und Miele – natürlich mit der Fünf-Jahres-Garantie mit vollem Service vor Ort.