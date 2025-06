Anzeige: Pfingstmarkt in Vöhringen

1 Beim Pfingstmarkt gibt es viel zu entdecken. Foto: Ingrid Vögele Am Pfingstsamstag, 7. Juni, wird in Vöhringen wieder zum Krämermarkt eingeladen. Die Mühlbachstraße wird ab 9 Uhr zur Flaniermeile.







Der Krämermarkt in der Ortsmitte Vöhringens ist am Pfingstsamstag – das ist in diesem Jahr der Samstag, 7. Juni – nicht mehr wegzudenken. Der Förderverein „ Neue Sporthalle“ rief ihn im Jahr 2012 ins Leben und bewies damit ein glückliches Händchen, denn was zur Verbesserung der finanziellen Lage des Vereins gedacht war, ist inzwischen ein wichtiges Vöhringer Ereignis geworden. Inzwischen vergeht kein Pfingstsamstag ohne Markt. Er hat sich richtig etabliert.